Découvrez la Montre Rolex Submariner 116610LN : le Graal des collectionneurs de montres

La Montre Rolex Submariner 116610LN est une pièce d'exception qui allie histoire, prestige et performance. Dans cet article, nous vous dévoilons tout ce que vous devez savoir sur ce modèle iconique et pourquoi il est si convoité par les amateurs de montres.

Présentation générale de la Montre Rolex Submariner 116610LN

La Montre Rolex Submariner 116610LN est un modèle emblématique de la marque suisse Rolex, véritable référence en matière de montres de plongée. Sortie en 2017, elle succède à la célèbre référence 16610 et offre des améliorations notables telles que :

Un insert de lunette en céramique

Un matériau luminescent exclusif Chromalight

Des cornes non percées pour un design moderne et épuré

Caractéristiques techniques et performances

Ce modèle se distingue par ses nombreuses caractéristiques techniques qui en font une montre performante et adaptée aux exigences des plongeurs professionnels. Parmi ces spécificités, on retrouve notamment :

Un boîtier en acier inoxydable Oystersteel, résistant à la corrosion et à l'usure

Un mouvement mécanique à remontage automatique, le calibre 3135, reconnu pour sa fiabilité et sa précision

Une étanchéité garantie jusqu'à 300 mètres de profondeur

Un bracelet Oyster avec boucle déployante et système de rallonge Easylink pour un ajustement parfait au poignet

Prix et investissement

Acheter une Montre Rolex Submariner 116610LN est un investissement à long terme, que ce soit pour la porter au quotidien ou pour enrichir une collection. Son prix varie en fonction de son état (neuve ou d'occasion) et de son ancienneté. En règle générale, comptez entre 10 000 et 15 000 euros pour vous offrir cette montre d'exception.

Investir dans une Rolex, c'est miser sur une valeur sûre. En effet, la marque suisse est reconnue mondialement pour la qualité et la durabilité de ses produits. De plus, les modèles emblématiques comme la Submariner 116610LN sont très recherchés sur le marché de l'horlogerie, ce qui en fait un placement judicieux.

Où acheter sa Montre Rolex Submariner 116610LN ?

Plusieurs options s'offrent à vous pour acquérir votre Montre Rolex Submariner 116610LN :

Faire appel à un distributeur officiel Rolex, qui vous garantira l'authenticité et la qualité du produit

Acheter auprès d'un revendeur spécialisé dans les montres de luxe, comme Lepage ou CHRONEXT

Consulter les plateformes en ligne dédiées à l'achat et à la vente de montres d'occasion, où vous pourrez trouver des modèles certifiés et contrôlés par des experts

Un modèle emblématique et recherché

La Montre Rolex Submariner 116610LN est sans conteste un modèle phare de la marque suisse. Elle séduit par ses performances, son design intemporel et sa durabilité. Que vous soyez un plongeur exigeant, un amateur d'horlogerie ou un collectionneur avisé, cette montre saura répondre à vos attentes et représentera un investissement sûr. Alors n'hésitez plus et plongez dans l'univers fascinant des Rolex les plus rares.