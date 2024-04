Découvrez la Montre Rolex GMT-Master II 16710 : le joyau horloger que tout collectionneur rêve de posséder

La Montre Rolex GMT-Master II 16710 est un véritable trésor pour les passionnés d'horlogerie. Cette montre de luxe, à la fois élégante et fonctionnelle, est devenue un incontournable auprès des amateurs et des collectionneurs du monde entier. Dans cet article, nous vous invitons à explorer en profondeur les caractéristiques, l'histoire et la valeur de cette montre emblématique.

Un peu d'histoire sur la Montre Rolex GMT-Master II 16710

La Montre Rolex GMT-Master II est une évolution du modèle original GMT-Master, présenté en 1955. Cette montre a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des pilotes de ligne, qui devaient pouvoir lire l'heure dans plusieurs fuseaux horaires simultanément. Depuis lors, elle a su conquérir le cœur des voyageurs et des amateurs d'horlogerie haut de gamme.

1945 : Création des premières montres Rolex avec numéro de série

1955 : Présentation du modèle GMT-Master original

1983 : Lancement de la Montre Rolex GMT-Master II

Réf: 16710 : Le modèle dont il est question dans cet article

Caractéristiques de la Montre Rolex GMT-Master II 16710

La Montre Rolex GMT-Master II 16710 est dotée d'un certain nombre de caractéristiques qui en font un objet de convoitise pour les collectionneurs et les amateurs de montres. Voici quelques-unes des spécificités qui distinguent ce modèle :

Aiguille additionnelle 24 heures : permettant d'afficher un second fuseau horaire, idéal pour les voyageurs et les pilotes

permettant d'afficher un second fuseau horaire, idéal pour les voyageurs et les pilotes Lunette rotative bicolore graduée : offrant une lecture rapide et précise des heures dans différents fuseaux horaires

offrant une lecture rapide et précise des heures dans différents fuseaux horaires Mouvement automatique : garantissant une grande précision et une excellente réserve de marche

garantissant une grande précision et une excellente réserve de marche Boîtier en acier inoxydable : assurant robustesse et durabilité à la montre

assurant robustesse et durabilité à la montre Glace saphir : protégeant le cadran des rayures et des chocs

protégeant le cadran des rayures et des chocs Résistance à l'eau : jusqu'à 100 mètres (330 pieds), permettant un usage quotidien sans souci

L'estimation et la cote de la Montre Rolex GMT-Master II 16710 en 2024

Pour obtenir une estimation précise de la valeur d'une montre Rolex, il est essentiel de consulter un expert ou un commissaire-priseur spécialisé. Néanmoins, nous pouvons vous donner une idée de la cote actuelle de la Montre Rolex GMT-Master II 16710 sur le marché français.

Selon les experts Tavel et Simon, la cote de cette montre en 2024 pourrait se situer entre 15 000 et 20 000 euros, en fonction de son état, de son ancienneté et de sa rareté. Il est important de noter que les modèles N.O.S. (New Old Stock, c'est-à-dire neufs mais anciens) sont particulièrement prisés et peuvent atteindre des prix nettement supérieurs.

Comment dater une Montre Rolex grâce à son numéro de série

Pour déterminer l'année de production d'une Montre Rolex, il suffit de consulter le tableau des numéros de série associés aux dates de production. Voici quelques exemples :

Numéro de série 9 millions : Année 1986

Numéro de série U : Année 1997

Numéro de série V : Année 2008

Ainsi, si vous possédez une Montre Rolex GMT-Master II 16710 avec un numéro de série commençant par U, par exemple, cela signifie qu'elle a été produite en 1997.

Où acheter ou vendre une Montre Rolex GMT-Master II 16710 en France ?

Pour acheter ou vendre une Montre Rolex GMT-Master II 16710 en France, vous pouvez vous adresser à des bijouteries spécialisées, telles que Art-et-or, qui proposent un grand choix de bijoux modernes et anciens, ainsi que des montres de luxe. De plus, les lingots et les pièces d'or sont également disponibles à la vente.

En outre, n'hésitez pas à consulter les sites d'enchères en ligne et les forums dédiés aux passionnés de montres pour trouver des offres intéressantes ou vendre votre propre Montre Rolex GMT-Master II 16710.

La Montre Rolex GMT-Master II 16710, un investissement horloger de choix

La Montre Rolex GMT-Master II 16710 est sans conteste une pièce incontournable pour tout amateur d'horlogerie ou collectionneur averti. Ses fonctionnalités uniques, son design intemporel et sa valeur croissante en font un véritable investissement pour l'avenir. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur ce modèle et à consulter des experts pour déterminer la meilleure façon d'acquérir ou de vendre cette montre exceptionnelle.