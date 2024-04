Découvrez la Montre Rolex GMT-Master II 126715CHNR Everose : La montre cosmopolite ultime

Entrez dans l'univers fascinant des montres Rolex et découvrez la GMT-Master II 126715CHNR Everose, une montre qui allie élégance, technologie et praticité pour les voyageurs du monde entier.

Présentation de la Rolex GMT-Master II 126715CHNR Everose

La Rolex GMT-Master II 126715CHNR Everose est une montre exceptionnelle conçue pour répondre aux besoins des voyageurs internationaux. Elle est dotée d'un boîtier en or Everose de 40 mm, d'une lunette Cerachrom bicolore brune et noire et d'un bracelet Oyster en acier Oystersteel. Sa référence unique M126715CHNR-0001 témoigne de son caractère exclusif.

Boîtier en or Everose de 40 mm

Lunette Cerachrom bicolore brune et noire

Bracelet Oyster en acier Oystersteel

Référence M126715CHNR-0001

Son cadran foncé est orné d'aiguilles et de marqueurs lumineux Chromalight pour une lisibilité optimale dans toutes les conditions. Son mouvement mécanique à remontage automatique garantit une précision et une fiabilité exceptionnelles, tandis que sa fonction GMT permet d'afficher simultanément deux fuseaux horaires.

Fonctionnalités de la montre

La Rolex GMT-Master II 126715CHNR Everose offre une multitude de fonctionnalités qui en font un choix idéal pour les voyageurs fréquents et les amateurs d'horlogerie.

Fonction GMT pour afficher deux fuseaux horaires simultanément

Aiguilles et marqueurs lumineux Chromalight pour une lisibilité optimale

Mouvement mécanique à remontage automatique pour une précision et fiabilité exceptionnelles

Résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres

Ces caractéristiques font de cette montre un véritable outil pour les aventuriers modernes qui souhaitent allier style, performance et praticité.

Or Everose : un matériau exclusif à Rolex

L'or Everose est un matériau unique développé par Rolex dans ses propres laboratoires. Il s'agit d'un alliage d'or rose 18 carats qui présente des propriétés exceptionnelles en termes de durabilité, de résistance à la corrosion et de conservation de la couleur. Cet or rose distinctif confère à la montre une allure luxueuse et raffinée, tout en offrant des performances inégalées.

Lunette Cerachrom : innovation et résistance

La lunette de la Rolex GMT-Master II 126715CHNR Everose est équipée d'une céramique Cerachrom, un matériau développé par Rolex pour offrir une résistance exceptionnelle aux rayures et à la décoloration. Cette lunette bicolore brune et noire apporte une touche d'originalité au design de la montre, tout en assurant une fonctionnalité optimale grâce à son système de graduation 24 heures pour la lecture des fuseaux horaires.

Bracelet Oyster : confort et sécurité

Le bracelet Oyster en acier Oystersteel qui équipe cette montre est conçu pour offrir un confort optimal ainsi qu'une grande durabilité. Il est doté d'un système de fermeture Oysterlock pour garantir une sécurité maximale lors du port de la montre. De plus, son système Easylink permet un ajustement rapide et précis du bracelet sans l'utilisation d'outils, offrant ainsi une adaptation parfaite à votre poignet.

Où se procurer cette montre Rolex d'exception ?

La Rolex GMT-Master II 126715CHNR Everose est disponible chez plusieurs détaillants officiels tels que Dubail, Ferret, Lassaussois, Jacquot et Hardy. N'hésitez pas à vous rendre dans l'un de ces points de vente pour admirer cette montre unique et peut-être vous offrir le plaisir d'en faire l'acquisition.