Découvrez la montre Rolex GMT-Master II 126711 en acier et or Everose : l’élégance à votre poignet

La montre Rolex GMT-Master II 126711 en acier et or Everose est un véritable bijou horloger alliant performance, prestige et élégance. Découvrez tous les secrets de ce garde-temps d'exception.

Présentation de la montre Rolex GMT-Master II 126711

La Rolex GMT-Master II 126711 est une montre emblématique de la marque suisse, réputée pour ses performances et son style inimitable. Elle se caractérise par :

Son boîtier en acier Oystersteel de 40 mm

Sa lunette bidirectionnelle en or rose Cerachrom avec graduation 24 heures

Son cadran noir avec index lumineux

Son bracelet Oyster en acier et or rose Oysterlock avec système Easylink

Cette montre est équipée d'un mouvement automatique Calibre 3285 offrant une précision chronométrique exceptionnelle, une réserve de marche de 70 heures et une résistance aux chocs et aux variations de température.

Finitions luxueuses pour un style raffiné

L'association de l'acier Oystersteel et de l'or Everose confère à cette montre un charme unique et une allure luxueuse. Les finitions sont réalisées avec soin, comme en témoignent les index et aiguilles lumineux en or massif, la lunette en céramique avec graduations en or rose et les maillons polis du bracelet.

La montre Rolex GMT-Master II 126711 est également dotée d'un verre saphir résistant aux rayures et d'une couronne vissée étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur.

Des fonctionnalités pensées pour les voyageurs

La fameuse fonction GMT permet d'afficher simultanément deux fuseaux horaires, grâce à une aiguille supplémentaire 24 heures. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée des voyageurs fréquents, qui peuvent ainsi connaître l'heure locale et celle de leur pays d'origine en un coup d'œil.

Le système Easylink du bracelet offre quant à lui un confort optimal en ajustant rapidement la taille du bracelet sans l'aide d'un outil.

L'expertise Rolex au service de la qualité

Cette montre bénéficie de toute l'expertise horlogère Rolex, depuis sa conception jusqu'à sa fabrication. Elle est soumise à des tests rigoureux pour garantir sa précision, sa fiabilité et sa durabilité. En témoigne la certification Superlative Chronometer, décernée après avoir passé avec succès les tests du Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) et ceux du laboratoire interne Rolex.

Une montre convoitée par les collectionneurs

La Rolex GMT-Master II 126711 est une montre très prisée des collectionneurs et des amateurs de belles pièces horlogères. Son style intemporel, ses matériaux nobles et ses fonctionnalités innovantes en font un garde-temps d'exception qui ne cesse de séduire les passionnés.

Si vous souhaitez acquérir cette montre, il est important de la faire expertiser par un professionnel pour éviter les contrefaçons. N'hésitez pas à consulter notre dossier sur la reconnaissance des fausses Rolex pour en savoir plus.