Découvrez la Montre Rolex GMT-Master II 126710BLNR Batman : l’alliance parfaite entre élégance et performance

La Montre Rolex GMT-Master II 126710BLNR Batman est un véritable chef-d'œuvre horloger, alliant un design sophistiqué à des fonctionnalités exceptionnelles. Plongez dans l'univers fascinant de cette montre emblématique.

Caractéristiques principales de la montre

La Montre Rolex GMT-Master II 126710BLNR Batman se distingue par :

Son boîtier en acier Oystersteel d'un diamètre de 40 mm, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une esthétique durable.

Sa lunette bicolore bleu et noir, qui lui vaut le surnom de « Batman ». Cette lunette en céramique Cerachrom est pratiquement inrayable et conserve sa couleur malgré les effets du temps et de l'exposition aux rayons UV.

Son bracelet Jubilé, caractéristique appréciée des collectionneurs pour son confort et son élégance intemporelle.

Fonctionnalités et performance

Outre son design attrayant, la Montre Rolex GMT-Master II 126710BLNR Batman offre des fonctionnalités impressionnantes telles que :

Un mouvement mécanique à remontage automatique, le calibre 3285, développé et fabriqué par Rolex. Ce mouvement, certifié chronomètre suisse (COSC), garantit une précision exceptionnelle.

Une fonction GMT permettant d'afficher simultanément deux fuseaux horaires, idéal pour les voyageurs fréquents.

Une étanchéité jusqu'à 100 mètres de profondeur, grâce à son boîtier hermétique Oyster.

Prix et disponibilité

Le prix de la montre neuve Montre Rolex GMT-Master II 126710BLNR Batman, mise à jour en janvier 2022, est d'environ 20 000 euros. Les modèles d'occasion sont également disponibles sur le marché français avec des prix légèrement inférieurs.

Vous pouvez trouver cette montre dans notre showroom Place Vendôme à Paris ou sur notre site internet CHRONEXT, qui propose un large choix de montres Rolex Batman disponibles immédiatement et vérifiées par nos horlogers experts.

La Montre Rolex Batman : une pièce de collection recherchée

Cette montre est particulièrement prisée par les collectionneurs en raison de :

Sa rareté sur le marché français, faisant de cette montre un investissement potentiellement intéressant.

Son héritage intemporel et son prestige au sein de l'univers des montres Rolex.

Ainsi, la Montre Rolex GMT-Master II 126710BLNR Batman est un véritable trésor horloger, à la fois pour son esthétique raffinée et ses performances techniques. N'attendez plus pour découvrir cette montre d'exception et enrichir votre collection de montres Rolex.