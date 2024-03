Découvrez la Montre Rolex Day-Date White Gold : un trésor horloger méconnu !

La Montre Rolex Day-Date White Gold est une pièce d'exception qui attire les collectionneurs avertis et les amateurs de montres raffinées. Issue d'une série emblématique, cette montre en or blanc se distingue par sa rareté et son héritage intemporel. Plongez dans l'histoire et le prestige de ce modèle mythique.

Présentation de la Montre Rolex Day-Date White Gold

La Montre Rolex Day-Date White Gold est une version exceptionnelle de la célèbre montre Day-Date, introduite en 1956. Elle a été surnommée Rolex President, car elle a été portée par de nombreux chefs d'État et personnalités influentes au fil des années. Cette montre est conçue en or blanc 18 carats (750 millièmes) et arbore un cadran argenté avec des chiffres romains.

Son boîtier mesure 36 millimètres, ce qui lui confère une élégance discrète et assure un confort optimal au poignet. La Montre Rolex Day-Date White Gold est équipée d'un mouvement automatique, offrant ainsi une précision et une fiabilité à toute épreuve.

Fonctionnalités de la Montre Rolex Day-Date White Gold

Première montre à afficher le jour de la semaine et la date sur le même cadran

Mouvement automatique pour une précision accrue

Boîtier en or blanc 18 carats, offrant une résistance à l'usure et un aspect luxueux

Cadran argenté avec chiffres romains pour un style classique et raffiné

Les différentes références de la Montre Rolex Day-Date White Gold

Il existe plusieurs références de la Montre Rolex Day-Date White Gold, chacune ayant ses propres caractéristiques et spécificités. Parmi les plus notables, on peut citer :

La Day-Date Ref. 1803 White Gold Silver Dial , qui est l'une des premières séries produites en 1956

, qui est l'une des premières séries produites en 1956 La Rolex Day-date white gold 218349 en Or blanc , destinée aux femmes et disponible en version d'occasion

, destinée aux femmes et disponible en version d'occasion La Montre Rolex Day‑Date en Or M228349RBR-0040, avec un cadran serti et un cadran clair, disponible chez les détaillants officiels Rolex tels que Goldfinger Jewelry

Prix et disponibilité de la Montre Rolex Day-Date White Gold

En raison de sa rareté et de son prestige, la Montre Rolex Day-Date White Gold se trouve généralement dans les boutiques spécialisées ou auprès des collectionneurs privés. Les prix varient en fonction de la référence, de l'état et de la rareté du modèle. On peut estimer le prix de ces montres entre 15 000 € et 50 000 €, voire plus pour les pièces les plus rares et les éditions limitées.

Conclusion : un trésor horloger à la portée des passionnés

La Montre Rolex Day-Date White Gold est un véritable bijou d'horlogerie, alliant histoire, prestige et élégance. Que vous soyez un collectionneur aguerri ou simplement un amateur de beaux objets, cette montre saura vous séduire par ses qualités exceptionnelles et son héritage intemporel. N'hésitez pas à explorer l'univers fascinant des Rolex les plus rares pour enrichir votre connaissance et peut-être dénicher la perle rare qui viendra compléter votre collection.