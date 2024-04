Découvrez la Montre Rolex Day-Date Tridor : un modèle rare et méconnu

La Montre Rolex Day-Date Tridor est une pièce exceptionnelle qui a su marquer l'histoire de la célèbre marque horlogère. Produite pendant près de deux décennies, cette montre en or est une véritable œuvre d'art, alliant élégance et technicité.

Un design unique pour une montre d'exception

Le modèle Day-Date Tridor se distingue par son bracelet en or President avec un maillon central constitué de trois types d'or :

Or jaune 18 carats

Or rose 18 carats

Or gris 18 carats

Cette combinaison unique confère à la montre un aspect tricolore inédit, reflétant le savoir-faire et l'excellence de Rolex.

Les caractéristiques techniques du modèle Day-Date Tridor

En plus de son design remarquable, la Montre Rolex Day-Date Tridor présente des caractéristiques techniques dignes des meilleures montres de luxe :

Mouvement mécanique à remontage automatique

Affichage du jour et de la date (double – quick)

Cadran en crystal de saphir inrayable

Le modèle Day-Date Tridor est également doté d'un boîtier en or 18 carats, renforçant ainsi sa robustesse et son élégance.

Une montre personnalisée par Medusa

La Montre Rolex Day-Date Tridor a été personnalisée par l'entreprise Medusa, ajoutant une touche d'originalité à ce modèle déjà unique en son genre. Toutefois, il est important de noter que cette personnalisation entraîne la perte de la garantie du fabricant.

Un modèle rare et méconnu des amateurs de montres

Produite entre 1989 et 1998, la Montre Rolex Day-Date Tridor est aujourd'hui un modèle extrêmement rare sur le marché. Son originalité et sa technicité en font une pièce très prisée des collectionneurs et amateurs de montres de luxe.

Où trouver une Montre Rolex Day-Date Tridor ?

Pour acheter une Montre Rolex Day-Date Tridor, il faut se tourner vers les sites spécialisés dans les montres d'occasion ou les boutiques de vente aux enchères. Le prix de ce modèle varie en fonction de son état et de sa rareté, mais il est généralement compris entre 20 000 et 30 000 euros.

En conclusion : un modèle unique pour les amoureux de montres rares

La Montre Rolex Day-Date Tridor est un véritable trésor pour les passionnés d'horlogerie qui recherchent une pièce unique et méconnue. Sa conception en trois ors et ses caractéristiques techniques en font une montre d'exception, à la fois élégante et performante.