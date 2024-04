Découvrez la Montre Rolex Day-Date 40 : le fleuron de l’horlogerie de luxe

La Montre Rolex Day-Date 40 incarne à elle seule le symbole ultime de l'élégance et du prestige. Décryptons ensemble les secrets de cette montre d'exception.

Présentation générale de la Montre Rolex Day-Date 40

La Montre Rolex Day-Date 40 est une pièce d'horlogerie haut de gamme qui se distingue par son design raffiné et ses performances exceptionnelles. Lancée en 1956, elle a su évoluer au fil des années pour rester à la pointe de l'innovation horlogère. Son boîtier de 40 mm en or massif ou en platine, sa lunette cannelée et son bracelet président font d'elle une montre iconique et intemporelle.

Voici quelques caractéristiques notables de la Montre Rolex Day-Date 40 :

Mouvement mécanique à remontage automatique

Affichage du jour et de la date

Réserve de marche d'environ 70 heures

Étanchéité garantie jusqu'à 100 mètres (330 pieds)

Fonctionnalités et performances exclusives

La Montre Rolex Day-Date 40 est dotée de nombreuses fonctionnalités qui la rendent unique en son genre. Parmi elles, on retrouve :

Le calibre 3255 , un mouvement mécanique de nouvelle génération développé et fabriqué par Rolex, garantissant une précision et une fiabilité hors pair.

, un mouvement mécanique de nouvelle génération développé et fabriqué par Rolex, garantissant une précision et une fiabilité hors pair. La Parachrom , une spirale de réglage en alliage paramagnétique exclusive à Rolex, qui assure une excellente résistance aux chocs et aux variations de température.

, une spirale de réglage en alliage paramagnétique exclusive à Rolex, qui assure une excellente résistance aux chocs et aux variations de température. Le système de remontage automatique bidirectionnel, qui permet à la montre de se remonter efficacement grâce aux mouvements naturels du poignet de l'utilisateur.

Ces fonctionnalités font de la Montre Rolex Day-Date 40 un véritable bijou d'horlogerie, capable d'allier élégance et performance au quotidien.

Un design emblématique et luxueux

La Montre Rolex Day-Date 40 se distingue également par son design raffiné et ses matériaux nobles. En effet, elle est disponible en plusieurs versions :

L' or gris , un alliage spécifique à Rolex composé d'or pur et d'autres métaux précieux, conférant à la montre une teinte subtile et discrète.

, un alliage spécifique à Rolex composé d'or pur et d'autres métaux précieux, conférant à la montre une teinte subtile et discrète. L' or jaune , symbole du luxe et de l'exclusivité, ajoutant une touche d'éclat inimitable à cette montre d'exception.

, symbole du luxe et de l'exclusivité, ajoutant une touche d'éclat inimitable à cette montre d'exception. L' or Everose , un alliage exclusif à Rolex mêlant or rose et platine, offrant une teinte chaude et durable.

, un alliage exclusif à Rolex mêlant or rose et platine, offrant une teinte chaude et durable. Le platine, un métal précieux d'une grande pureté et d'une rare densité, conférant à la montre une allure incomparable.

En choisissant l'un de ces matériaux, vous optez pour une montre qui reflète votre personnalité et votre goût pour le raffinement.

Prix et disponibilité sur le marché français

Le prix de la Montre Rolex Day-Date 40 varie en fonction du modèle choisi et des matériaux utilisés. Comptez environ 33 000 euros pour un modèle en or gris, et jusqu'à 55 000 euros pour une version en platine. Bien que les tarifs puissent sembler élevés, gardez à l'esprit que vous investissez dans une pièce d'horlogerie exceptionnelle qui saura traverser les années sans prendre une ride.

Ce bijou horloger est disponible chez les revendeurs agréés Rolex, ainsi que dans certaines boutiques spécialisées. N'hésitez pas à consulter les sites internet dédiés aux montres de luxe pour obtenir plus d'informations sur les modèles disponibles et les tarifs pratiqués.