Découvrez la montre Rolex Day-Date 36 : le luxe et l’élégance à votre poignet

La montre Rolex Day-Date 36 est un modèle emblématique de la marque suisse, réputée pour ses montres de luxe et sa qualité irréprochable. Dans cet article, nous allons vous présenter en détail cette montre exceptionnelle, qui séduit les amateurs et collectionneurs du monde entier.

Caractéristiques principales de la Rolex Day-Date 36

La Rolex Day-Date 36 est une montre conçue en or massif, avec un cadran élégant et raffiné. Elle se distingue par :

Son boîtier en or jaune, blanc ou Everose de 36 mm de diamètre

Son bracelet Président, également en or massif, pour un confort optimal au poignet

Sa fonction jour et date, affichées respectivement à 12 heures et à 3 heures sur le cadran

Ce modèle est équipé du calibre automatique Rolex 3255, garantissant une précision et une fiabilité hors pair. Il est également certifié Chronomètre Superlatif par la marque.

Variété de cadrans et matériaux pour personnaliser votre montre

La Rolex Day-Date 36 offre un choix impressionnant de cadrans et matériaux pour satisfaire tous les goûts :

Différents types d'index, tels que les chiffres romains, les index en or ou encore les diamants

Des cadrans unis, aux motifs floraux ou sertis de pierres précieuses

Une sélection d'or jaune, blanc ou Everose pour le boîtier et le bracelet

Prix et disponibilité de la Rolex Day-Date 36

Le prix de la Rolex Day-Date 36 varie selon les matériaux et options choisies. En règle générale, il faut compter entre 30 000 et 40 000 euros pour acquérir ce bijou horloger. Les modèles sertis de diamants peuvent atteindre des prix nettement plus élevés.

Pour acheter une Rolex Day-Date 36, il est recommandé de vous rendre chez un détaillant officiel Rolex, tel que Lassaussois, Maison Prieur, Ferret ou Dubail. Ces enseignes proposent un vaste choix de modèles et vous garantissent l'authenticité et la qualité de votre montre.

L'héritage prestigieux du modèle Day-Date chez Rolex

La Rolex Day-Date 36 est issue d'une longue lignée de montres prestigieuses. Lancée en 1956, la première Day-Date était déjà équipée du fameux bracelet Président et affichait le jour de la semaine en toutes lettres à 12 heures.

Au fil des années, le modèle Day-Date a su évoluer et se moderniser, intégrant des matériaux toujours plus nobles et des cadrans toujours plus raffinés. La Rolex Day-Date 36 est l'incarnation de cet héritage, alliant tradition horlogère suisse et innovation constante.

Une montre recherchée par les collectionneurs et amateurs d'horlogerie

La Rolex Day-Date 36 est très prisée par les collectionneurs et amateurs de montres de luxe. Son design intemporel, ses matériaux nobles et sa précision font de cette montre un véritable bijou horloger.

Si vous souhaitez investir dans une montre Rolex Day-Date 36, n'hésitez pas à consulter les catalogues des détaillants officiels Rolex ou à vous renseigner auprès d'experts en horlogerie pour dénicher la perle rare. Cette montre est non seulement un objet de prestige, mais également une valeur sûre sur le marché de la haute horlogerie.