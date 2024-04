Découverte de la Rolex Datejust Tuxedo Dial : Une alliance parfaite entre élégance et performance

La Montre Rolex : Datejust Tuxedo Dial est une pièce emblématique de la collection Rolex, alliant élégance et performance. Découvrez en détail ses caractéristiques et ce qui fait de cette montre un véritable bijou d'horlogerie.

Design et esthétique de la montre Rolex Datejust Tuxedo Dial

La Montre Rolex : Datejust Tuxedo Dial se distingue par son design unique, associant subtilement acier inoxydable et or. Son boîtier de 36 mm est conçu en acier Oystersteel robuste, tandis que sa lunette est proposée en deux versions :

Lunette cannelée en or, apportant une touche d'élégance supplémentaire,

Lunette sertie de diamants, pour ceux qui recherchent encore plus de luxe.

Son cadran noir et blanc, appelé Tuxedo Dial, est orné d'index lumineux et d'aiguilles dorées pour une meilleure lisibilité. Le bracelet Jubilé original en acier inoxydable et or complète harmonieusement l'ensemble.

Fonctionnalités et performances de la montre Rolex Datejust Tuxedo Dial

Au-delà de son design raffiné, la Montre Rolex : Datejust Tuxedo Dial offre des performances remarquables :

Mouvement mécanique à remontage automatique, garantissant une précision chronométrique exceptionnelle,

Fonction date avec loupe Cyclope pour une lecture aisée,

Étanchéité jusqu'à 100 mètres de profondeur, grâce à son système de couronne vissée Twinlock.

Ce modèle bénéficie également de la certification Superlative Chronometer, attestant de sa fiabilité et de sa performance supérieure.

Prix et disponibilité de la montre Rolex Datejust Tuxedo Dial

La Montre Rolex : Datejust Tuxedo Dial est un modèle haut de gamme, dont le prix varie en fonction des options choisies :

Avec lunette cannelée en or, son prix débute aux alentours de 8 000 €,

Avec lunette sertie de diamants, le tarif peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Ce modèle est disponible auprès des revendeurs agréés Rolex, ainsi que sur les sites spécialisés dans la vente de montres de luxe d'occasion. Ces derniers proposent parfois des tarifs plus avantageux, avec une garantie allant jusqu'à 24 mois.

Expertise et cote des montres Rolex Datejust Tuxedo Dial

Comme pour tous les modèles Rolex, la Datejust Tuxedo Dial est très prisée sur le marché de l'occasion et des montres vintage. Les experts et commissaires-priseurs peuvent ainsi vous fournir une estimation gratuite de la cote de votre montre :

Expertise précise en fonction de l'année de production, de l'état général et des options,

Possibilité de participer à des enchères pour vendre ou acquérir ce modèle.

La valeur d'une Montre Rolex : Datejust Tuxedo Dial peut varier significativement selon ces critères, mais également en fonction des fluctuations du marché.

Pourquoi choisir la montre Rolex Datejust Tuxedo Dial ?

Opter pour une Montre Rolex : Datejust Tuxedo Dial, c'est faire le choix d'une montre emblématique, alliant élégance et performance. Voici les principaux atouts de ce modèle :

Un design intemporel, associant acier inoxydable et or,

Des fonctionnalités pratiques, comme la date avec loupe Cyclope,

Une étanchéité jusqu'à 100 mètres,

Une certification Superlative Chronometer, gage de fiabilité.

Que vous soyez amateur d'horlogerie ou simplement à la recherche d'une montre haut de gamme pour parfaire votre tenue, la Datejust Tuxedo Dial saura vous séduire par ses qualités exceptionnelles.