Découvrez la Montre Rolex Datejust Oysterquartz : un classique intemporel qui revient en force !

La Montre Rolex Datejust Oysterquartz, un modèle iconique de la marque de luxe suisse, fait son grand retour sur le marché des montres d'occasion et suscite un engouement sans précédent auprès des amateurs et collectionneurs. Plongez dans l'univers fascinant de ce garde-temps d'exception.

Historique de la Rolex Datejust Oysterquartz

La Montre Rolex Datejust Oysterquartz a été lancée en 1977, en pleine période du boom du quartz. Ce mouvement révolutionnaire a permis à Rolex de se démarquer de ses concurrents en proposant une montre à la fois précise et fiable. La référence 17000 est notamment très prisée par les collectionneurs pour son design intemporel et sa qualité irréprochable.

Date de lancement : 1977

Référence emblématique : 17000

Mouvement : Quartz

Caractéristiques techniques de la Montre Rolex Datejust Oysterquartz

La Montre Rolex Datejust Oysterquartz est dotée d'un boîtier en acier inoxydable de 36 mm de diamètre, ce qui lui confère une allure élégante et robuste. Son cadran est protégé par un verre saphir résistant aux rayures, tandis que son bracelet Oyster en acier est confortable et ajustable.

Le mouvement quartz de cette montre assure une précision hors pair, avec une tolérance de seulement quelques secondes par mois. De plus, la Montre Rolex Datejust Oysterquartz est étanche jusqu'à 100 mètres, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de sports nautiques.

Les différentes versions de la Montre Rolex Datejust Oysterquartz

La Montre Rolex Datejust Oysterquartz se décline en plusieurs versions, chacune ayant ses particularités :

Référence 17000 : Boîtier et bracelet en acier inoxydable

Référence 17013 : Combinant acier inoxydable et or jaune, cette version apporte une touche d'élégance supplémentaire à la montre.

Prix et disponibilité de la Montre Rolex Datejust Oysterquartz sur le marché de l'occasion

Avec des prix allant de 5 000 à 10 000 euros selon l'état et la rareté du modèle, la Montre Rolex Datejust Oysterquartz demeure accessible pour les amateurs de montres d'exception. Les collectionneurs recherchent particulièrement la référence 17000, mais d'autres modèles comme la référence 17013 en acier inoxydable et or jaune sont également très prisés.

Investir dans une Montre Rolex Datejust Oysterquartz : un choix judicieux

L'achat d'une Montre Rolex Datejust Oysterquartz est un excellent investissement pour les passionnés de montres de luxe. En effet, ce modèle mythique a su traverser les époques sans prendre une ride et continue de séduire par son élégance intemporelle. De plus, la qualité de fabrication et la précision du mouvement quartz en font une montre fiable et durable.

En conclusion, la Montre Rolex Datejust Oysterquartz incarne à merveille l'expertise et le savoir-faire de la marque suisse. Son design emblématique et ses performances techniques en font un choix idéal pour les amateurs de montres d'exception à la recherche d'une pièce unique et intemporelle.