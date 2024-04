Découvrez la montre Rolex Datejust 41 en acier et or blanc : un trésor horloger à portée de main

Plongez dans l'univers fascinant des montres Rolex avec la Datejust 41 en acier et or blanc, un modèle emblématique alliant histoire, prestige et élégance intemporelle.

Présentation de la Rolex Datejust 41 en acier et or blanc

La Rolex Datejust 41 est une montre iconique de la marque, réputée pour son design classique et ses performances exceptionnelles. Elle est conçue avec un boîtier en acier Oystersteel, un matériau spécifique à Rolex réputé pour sa résistance à la corrosion et sa robustesse. Il est associé à un cadran en or blanc qui confère à cette montre une élégance rarement égalée. La référence de ce bijou horloger est M126334-0032.

Cadran: couleur au choix selon les préférences du porteur

Bracelet: Oyster, Jubilee ou President, selon les goûts

Fonctions: heure, minute, seconde, date

L'héritage intemporel de la collection Datejust

La collection Datejust est née en 1945 et a marqué l'histoire de l'horlogerie grâce à son innovation majeure : la date instantanée. En effet, elle est la première montre-bracelet automatique à afficher la date dans un guichet sur le cadran. Depuis, cette fonction est devenue incontournable dans l'univers des montres haut de gamme.

La Datejust 41 perpétue cet héritage en offrant une évolution technique et esthétique du modèle d'origine. Son boîtier plus large, de 41 mm de diamètre, apporte une modernité bienvenue tout en conservant les codes qui ont fait le succès de cette collection.

Les atouts techniques de la Rolex Datejust 41

La Datejust 41 n'est pas seulement belle, elle est aussi performante. Elle embarque le calibre 3235, un mouvement mécanique à remontage automatique entièrement développé et fabriqué par Rolex. Il offre une précision chronométrique exceptionnelle (-2/+2 secondes par jour), une réserve de marche de 70 heures et une résistance aux chocs et aux champs magnétiques grâce à ses composants haute technologie.

Cette montre est également dotée du système Chronergy, un échappement exclusif à Rolex qui améliore l'efficacité énergétique du mouvement et sa fiabilité sur le long terme.

Où trouver cette montre en France ?

La Datejust 41 M126334-0032 est disponible chez les détaillants officiels Rolex en France, tels que la Boutique Rolex Genève et Dubail. Il est important de s'adresser à des revendeurs agréés pour garantir l'authenticité et la qualité de votre montre.

Prix moyen constaté: environ 12 000 €

Garantie internationale: 5 ans offerts par Rolex

Le rêve ultime des collectionneurs de montres Rolex

La Rolex Datejust 41 en acier et or blanc est un véritable trésor horloger qui suscite l'engouement des amateurs et collectionneurs. Son design intemporel, ses performances exceptionnelles et son aura de prestige en font un modèle incontournable à ajouter à sa collection.

Alors n'hésitez plus, offrez-vous une part d'histoire et de raffinement avec cette superbe montre Rolex Datejust 41 en acier et or blanc.