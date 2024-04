Découvrez la montre Rolex Datejust 36mm 126234, une icône intemporelle et incontournable

La montre Rolex Datejust 36mm 126234 est un modèle emblématique de la marque suisse, alliant élégance, performance et raffinement. Découvrez toutes les caractéristiques de cette pièce d'exception.

Un design époustouflant

La montre Rolex Datejust 36mm 126234 se distingue par son design intemporel et élégant. Elle dispose :

d'un boîtier en acier Oystersteel , un matériau spécialement développé par Rolex pour sa résistance à la corrosion et sa brillance exceptionnelle;

, un matériau spécialement développé par Rolex pour sa résistance à la corrosion et sa brillance exceptionnelle; d'une lunette en or gris sur certains modèles, offrant une touche de sophistication supplémentaire;

d'un cadran noir ou de couleur selon les références, avec des index lumineux et des aiguilles en or ou en acier pour une lisibilité optimale;

d'un bracelet Jubilé en acier Oystersteel et or, qui ajoute confort et esthétisme au poignet.

Fonctionnalités remarquables

Cette montre ne se contente pas d'être belle : elle offre aussi des fonctionnalités impressionnantes. Parmi elles :

la date instantanée , affichée dans un guichet à 3 heures, avec une loupe Cyclope intégrée pour une facilité de lecture;

, affichée dans un guichet à 3 heures, avec une loupe Cyclope intégrée pour une facilité de lecture; la precision chronométrique , grâce à son mouvement mécanique à remontage automatique certifié chronomètre;

, grâce à son mouvement mécanique à remontage automatique certifié chronomètre; une étanchéité jusqu'à 100 mètres de profondeur, permettant de porter la montre en toutes circonstances, même sous l'eau;

jusqu'à 100 mètres de profondeur, permettant de porter la montre en toutes circonstances, même sous l'eau; le système de remontage automatique Perpetual, qui assure une autonomie de marche supérieure à 48 heures.

L'héritage intemporel de la Datejust

La Rolex Datejust est un modèle historique, apparu pour la première fois en 1945. Depuis lors, elle a su évoluer tout en conservant son identité et son prestige. Parmi ses innovations marquantes :

la création du bracelet Jubilé, spécialement conçu pour la Datejust et toujours présent sur le modèle 126234;

l'introduction de la loupe Cyclope sur le verre saphir, facilitant la lecture de la date;

l'utilisation d'acier Oystersteel et d'or gris Rolesor pour garantir une résistance optimale et un design luxueux.

Prix et disponibilité

La montre Rolex Datejust 36mm Roselor gris ref 126234-0015 est disponible à partir de8 250 €. Ce prix peut varier selon les matériaux choisis et la rareté du modèle. Vous pouvez la trouver chez des détaillants officiels Rolex tels que Ferret et Dubail, qui proposent également d'autres références de la Datejust en Acier Oystersteel, Acier Oystersteel et or (M126234-0051).

La quête de la Rolex la plus rare

Pour les collectionneurs et passionnés d'horlogerie, posséder une montre Rolex rare est un véritable trésor. La marque suisse est réputée pour ses modèles emblématiques et intemporels, dont certains sont particulièrement difficiles à trouver. Si vous êtes à la recherche de votre Graal horloger, n'hésitez pas à explorer l'univers fascinant des Rolex les plus rares et à vous immerger dans leur histoire, leur prestige et leur héritage.