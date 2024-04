Découvrez la Montre Rolex Datejust 16014 : le classique intemporel qui séduit depuis des décennies!

La Rolex Datejust 16014 est une montre iconique et incontournable, qui traverse les époques avec élégance et raffinement. Dans cet article, nous vous dévoilons tous les secrets de ce modèle de légende.

Présentation de la Montre Rolex Datejust 16014

La Montre Rolex Datejust 16014 est un modèle emblématique de la marque suisse Rolex, réputée pour ses montres de luxe. Créée en 1945, la Datejust a su se réinventer au fil du temps, tout en conservant son charme originel. La référence 16014, lancée en 1984, propose un design classique et intemporel avec sa taille historique de 36 mm, convenant aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ses principales caractéristiques sont :

Un boîtier en acier inoxydable

Une lunette cannelée en or blanc

Un cadran blanc opalin avec chiffres romains appliqués et aiguilles en or blanc

Un guichet dateur à 3 heures

Un mouvement automatique, calibre Rolex 3035 certifié chronomètre

Les détails qui font la différence

La Datejust 16014 se distingue notamment par sa lunette en or blanc, qui offre de multiples reflets et confère un aspect luxueux à la montre. Le bracelet Jubilee, avec ses mailles fines, contribue également à l'élégance du modèle. Il est important de noter que cette référence est équipée du calibre Rolex 3035, un mouvement automatique performant et fiable, certifié chronomètre pour sa précision. Parmi les autres détails distinctifs, on peut citer :

L'indication des heures, minutes et secondes centrales

Le guichet dateur à 3 heures avec une loupe Cyclope pour une meilleure lisibilité

Estimation et cote de la Montre Rolex Datejust 16014

La popularité et la qualité de la Datejust 16014 en font un objet de collection prisé sur le marché des montres de luxe. Son prix varie en fonction de l'état général de la montre, de son ancienneté et de la présence ou non des éléments d'origine tels que l'écrin et les documents fournis. Pour obtenir une estimation précise et gratuite de votre Montre Rolex Datejust 16014, n'hésitez pas à consulter des experts et commissaires-priseurs spécialisés dans les montres Rolex. Ils sauront vous donner une cote actualisée pour l'année 2024.

Où acheter une Montre Rolex Datejust 16014 ?

Si vous êtes séduit par la Datejust 16014 et souhaitez l'acquérir, plusieurs options s'offrent à vous :

Acheter une montre neuve ou d'occasion auprès d'un revendeur agréé Rolex

Consulter les sites de vente en ligne spécialisés dans les montres de luxe, tels que Chrono24.fr ou Paris Montres

Participer à des ventes aux enchères organisées par des maisons de vente réputées

En conclusion, la Montre Rolex Datejust 16014 est un modèle intemporel et raffiné qui fait partie intégrante de l'univers des montres de luxe. Son design classique, sa qualité irréprochable et son histoire fascinante en font un objet de convoitise pour les amateurs et collectionneurs du monde entier. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur cette référence et à consulter des experts pour une estimation précise et actualisée.