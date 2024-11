Découvrez la montre révolutionnaire de Bernhard Lederer récompensée par le Grand Prix d’Horlogerie de Genève

La montre Three-Times Observatory Chronometer de Bernhard Lederer, lauréate du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, illustre parfaitement le mariage entre innovation horlogère et design raffiné. Plongez dans l’univers de cette pièce unique qui redéfinit les normes de la précision.

Une récompense prestigieuse pour une innovation hors du commun

Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève a mis à l’honneur la Three-Times Observatory Chronometer, récompensant son impressionnant niveau de précision. Cette distinction, attribuée uniquement aux montres répondant aux strictes normes ISO 3159, souligne l’engagement de Bernhard Lederer à repousser les limites de l’horlogerie de précision.

Cette montre repose sur un mouvement mécanique certifié par trois observatoires prestigieux : Genève en Suisse, Besançon en France et Glashütte en Allemagne. Chacune des certifications obtenues atteste des performances exceptionnelles de ce garde-temps, fruit d’années de recherche et de développement.

Un design pensé pour séduire et performer

La nouvelle version de cette montre emblématique se distingue par des choix esthétiques et techniques remarquables. Le boîtier en acier inoxydable 904L, d’un diamètre de 44 mm et d’une épaisseur de 12,2 mm, garantit à la fois robustesse et élégance. Ce matériau, apprécié dans le secteur de la haute horlogerie, allie durabilité et finition irréprochable.

Le cadran en argent massif, avec son allure à la fois sportive et sophistiquée, s’intègre harmonieusement au design général. Les heures, minutes et secondes sont affichées sur un sous-cadran unique, offrant une lisibilité optimale tout en mettant en valeur l’aspect technique de la montre.

Une conception minutieuse

Un boîtier comportant des ouvertures qui laissent admirer le mouvement sous différents angles.

Un fond de boîtier fixé par adhésif, supprimant les vis traditionnelles pour un rendu épuré.

Des finitions exceptionnelles comprenant des biseaux polis et une gravure en or représentant une rose des vents.

Ces éléments traduisent une attention particulière aux détails et renforcent l’identité singulière de cette montre d’exception.

Un mouvement révolutionnaire au cœur du mécanisme

La Three-Times Observatory Chronometer est animée par le mouvement emblématique Calibre 9012, déjà présent dans les montres Central Impulse Chronometer. Ce mécanisme repose sur deux trains de rouages indépendants, chacun doté de deux remontoires d’égalité. Cette configuration garantit une alimentation régulière et constante, assurant une précision remarquable.

Inspiré des échappements naturels de Breguet et George Daniels, le mouvement incarne l’innovation technique. Les ponts, disposés selon un design angulaire moderne, confèrent à la montre un aspect contemporain. Quant aux aiguilles, minutieusement travaillées à la main, elles bougent par intervalles de dix secondes, reflétant l’incroyable complexité du mécanisme.

Une édition limitée réservée aux amateurs éclairés

Produite en seulement huit exemplaires, cette montre s’adresse à une clientèle d’experts et de collectionneurs passionnés. Avec un prix fixé à 146 000 CHF, elle se positionne comme une pièce de collection de haut niveau.

Des certifications exclusives

Tests réalisés dans trois observatoires renommés : Genève, Besançon et Glashütte.

Chaque montre est livrée avec trois certificats officiels, garantissant sa précision et ses performances.

Ces certifications multiples renforcent la réputation de Bernhard Lederer en tant que maître horloger et mettent en lumière l’excellence de ses créations.

Une montre qui incarne l’art horloger

Avec la Three-Times Observatory Chronometer, Bernhard Lederer ne se contente pas de concevoir une montre : il propose une véritable œuvre d’art mécanique. Chaque détail, du design aux performances techniques, reflète l’héritage et l’expertise de cet horloger visionnaire.

Ce modèle s’inscrit dans une quête constante d’innovation et de perfection, offrant aux amateurs de montres une expérience inégalée. Cette pièce unique représente une avancée significative dans l’univers de la haute horlogerie, et promet de séduire les connaisseurs et passionnés du monde entier.