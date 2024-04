Découvrez la montre qui révolutionne le concept de l’heure universelle : la nouvelle création de Bovet !

En 2024, Bovet repousse les frontières de l'horlogerie mécanique avec la Récital 26 Brainstorm Chapter Two, une montre à complication mondiale innovante, capable de gérer le changement d'heure dû à l'heure d'été et d'hiver partout dans le monde, pour un prix de départ de 585 000 €.

Une avancée horlogère dans un monde en mutation

Bovet se distingue une fois de plus dans l'univers de l'horlogerie de luxe avec son modèle Récital 28 Prowess 1, une première mondiale répondant aux défis contemporains posés par les ajustements de l'heure d'été et d'hiver. En intégrant une gestion indépendante des 24 fuseaux horaires, cette montre s'adapte aux différents régimes de l'heure d'été à travers le monde, y compris UTC, l'heure d'été américaine et européenne, ainsi que l'heure d'hiver européenne.

Une tradition d'excellence et d'innovation

Depuis son acquisition par Pascal Raffy en 2001, Bovet s'est engagée dans la chronométrie astronomique, culminant avec des récompenses prestigieuses telles que le Grand Prix d'Horlogerie de Genève pour la Récital 26 Brainstorm Chapter Two. Chaque modèle Récital relève un nouveau défi ou présente le temps d'une manière innovante, et la Récital 28 Prowess 1 ne fait pas exception, maîtrisant le défi de l'heure d'été là où les montres numériques et connectées dominaient jusqu'alors.

Un design révolutionnaire pour une fonctionnalité sans précédent

Les 24 fuseaux horaires sont indiqués sur des rouleaux, contrôlables via la couronne, permettant un ajustement individuel pour l'heure d'été américaine, européenne, et l'heure d'hiver européenne. Cette innovation marque une étape importante dans l'évolution des montres de luxe, offrant une solution mécanique à un problème jusqu'alors réservé aux montres numériques.

Un chef-d'œuvre mécanique et esthétique

Cinq années de développement ont abouti à la création d'une montre avec un mouvement manufacturé fini et gravé à la main, disponible en or rouge 18 carats, platine 950 et titane de grade 5. Son boîtier de 46,3 mm, inspiré des bureaux d'écriture, offre un design distinctif et une nouvelle dimension à la collection Bovet. Cette montre est aussi séduisante de dessous que de dessus, avec 744 composants finement finis exposés.

La Récital 28 Prowess 1 de Bovet est bien plus qu'une montre; c'est une véritable prouesse horlogère qui résout élégamment le casse-tête de l'heure d'été. Avec cette montre, Bovet ne se contente pas de suivre le temps; elle le définit, offrant aux passionnés une précision sans faille partout et à tout moment. L'heure universelle a été réinventée, et avec elle, une nouvelle page de l'histoire de l'horlogerie est écrite.