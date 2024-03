Découvrez la montre la plus fine du monde : La révolution Bulgari Octo Finissimo Ultra

En 2022, Bulgari a frappé un grand coup dans l'univers de l'horlogerie de luxe en présentant la montre mécanique la plus fine jamais créite. Découvrons ensemble la Bulgari Octo Finissimo Ultra, un chef-d'œuvre d'ingénierie et de design, symbole du savoir-faire exceptionnel de la maison italienne.

Un exploit d'ingénierie horlogère

La Bulgari Octo Finissimo Ultra ne se contente pas de repousser les limites esthétiques ; elle redéfinit également les frontières de la technologie horlogère. Avec une épaisseur totale de seulement 1,8 mm, cette montre établit un nouveau record mondial, surpassant de 0,2 mm le précédent détenteur du titre, la Piaget Altiplano Ultimate Concept. Ce résultat est le fruit d'une question qui a rapidement trouvé sa réponse au sein des équipes de Bulgari : « Comment allons-nous y parvenir ? ». Cette ambition de dépasser les limites est profondément ancrée dans l'ADN de la marque, illustrée par le terme « ultra » qui incarne cette quête de l'extrême.

Pour atteindre une telle finesse, il a fallu repenser entièrement la conception du mouvement, du boîtier, du fond, du bracelet et de la boucle déployante.

La réalisation des indications pour les heures, les minutes et les secondes a nécessité une approche innovante pour minimiser l'épaisseur.

Chaque composant de cette montre, de son boîtier octogonal de 40 mm en titane sablé à son bracelet intégré, témoigne d'une réflexion poussée sur la miniaturisation.

Une collaboration technique sans précédent

Trois années de recherche et de développement ont été nécessaires pour surmonter les défis techniques posés par la création de la montre mécanique la plus fine au monde. Cette prouesse a été possible grâce à la collaboration de plusieurs équipes techniques chez Bulgari, ainsi qu'avec le spécialiste du mouvement Concepto, basé à La Chaux-de-Fonds.

Le dos du boîtier sert de platine principale, intégrant les 170 composants du calibre BVL 180.

Une attention particulière a été portée à la rigidité globale de la montre, en combinant titane et carbure de tungstène pour un résultat à la fois dense, dur et ultra-résistant.

Les innovations ne s'arrêtent pas là : le mécanisme de remontage et de réglage de l'heure a été entièrement repensé pour s'adapter à l'extrême finesse de la montre.

Innovation et esthétique

La Bulgari Octo Finissimo Ultra n'est pas seulement un exploit technique ; c'est également une œuvre d'art du design. Conservant les codes esthétiques de la collection Octo, cette montre représente la fusion parfaite entre le cercle et le carré, tout en adoptant une exécution monochromatique qui accentue son élégance minimaliste.

L'aspect monochromatique et le design octogonal emblématique renforcent l'identité visuelle unique de cette montre.

La finesse extrême du bracelet et de la boucle déployante intégrés souligne l'harmonie et la cohérence du design.

Des brevets révolutionnaires

La création de la Bulgari Octo Finissimo Ultra a donné lieu au dépôt de huit demandes de brevet, couvrant des innovations allant de l'assemblage du verre de montre à la structure du barillet, en passant par le module oscillateur et le mécanisme différentiel. Ces brevets témoignent de l'investissement considérable en recherche et développement nécessaire pour réaliser cette montre.

Ces innovations brevetées reflètent l'engagement de Bulgari à repousser les frontières de l'horlogerie contemporaine.

L'intégration d'un code QR gravé et d'un NFT exclusif pour chaque propriétaire illustre la fusion entre tradition horlogère et technologie numérique moderne.

Un lien indéfectible entre le porteur et sa montre

Au-delà de son design et de sa technologie avant-gardistes, la Bulgari Octo Finissimo Ultra établit un lien unique avec son propriétaire. Chaque montre est accompagnée d'un NFT, garantissant son authenticité et créant une connexion numérique indissociable.

Cette innovation souligne la vision de Bulgari d'une horlogerie qui embrasse pleinement l'ère numérique.

Le contenu digital exclusif accessible via le code QR enrichit l'expérience du propriétaire, offrant une immersion dans l'univers de la montre.

Une icône de l'horlogerie italienne

La Bulgari Octo Finissimo Ultra ne se contente pas de marquer l'histoire de l'horlogerie avec son record de finesse ; elle incarne également la fierté et l'excellence de la maison Bulgari, une entreprise italienne qui a su s'imposer parmi les plus grands noms de l'horlogerie suisse.

Ce modèle représente une réalisation presque impossible devenue réalité, un rêve qui cimente la position de Bulgari comme un acteur majeur de l'horlogerie de luxe.

Avec un prix de 400 000 €, la Bulgari Octo Finissimo Ultra s'adresse à un public exclusif, désireux de posséder un morceau d'histoire horlogère.

La Bulgari Octo Finissimo Ultra est plus qu'une montre ; c'est une déclaration, un symbole de l'innovation et de l'excellence. En repoussant les limites de ce qui est techniquement possible, Bulgari ne se contente pas de définir un nouveau standard dans l'industrie horlogère ; la marque affirme également son identité unique, mêlant avec audace tradition italienne et savoir-faire suisse. Cette montre est la preuve vivante que même les rêves les plus fous peuvent devenir réalité, pourvu que l'on ose les poursuivre.