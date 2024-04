Découvrez la montre H. Moser & Cie Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine en édition limitée, un joyau horloger pour les amateurs de vitesse

Dans le monde de la haute horlogerie et de la Formule 1, une collaboration se distingue cette année : la maison H. Moser & Cie, avec sa récente association à l'équipe Alpine F1, lance une montre qui promet de faire vibrer le cœur des passionnés d'élégance et de performance. Je vous présente la H. Moser & Cie. Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition, un chef-d'œuvre qui raconte une histoire de précision et d'exaltation mécanique.

Un partenariat de prestige

H. Moser & Cie n'est pas seulement une marque horlogère, c'est un symbole d'innovation et de raffinement. Le partenariat avec l'équipe Alpine F1 est une célébration de ces valeurs partagées, malgré le démarrage en douceur d'Alpine dans le championnat. Cette union se matérialise de manière spectaculaire car, pour la première fois, un modèle emblématique de H. Moser & Cie devient un véritable étendard du savoir-faire et de la passion pour la course.

Une édition ultra-limitée: La Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine n'est pas une montre banale, loin de là. Avec seulement 100 exemplaires disponibles, elle représente l'exclusivité à son paroxysme, offrant une opportunité inouïe de posséder une montre qui transcende le simple objet pour devenir une œuvre d'art.

Un design à couper le souffle

La montre Streamliner d'H. Moser & Cie est connue pour son profil coussin distinctif. La version Alpine Limited Edition confirme cette signature avec un boîtier en acier inoxydable de 42,3mm de diamètre et 11mm d'épaisseur. Le verre saphir bombé augmente la hauteur totale à 14mm, tout en ajoutant une touche dynamique et moderne.

Boîtier en acier brossé radial avec accents polis hautement brillants

Une couronne vissée et signée ajoutant une touche d'élégance fonctionnelle

Étanchéité de 120 mètres pour une robustesse à toute épreuve face aux éléments

Un habillage éblouissant

Contrairement à d'autres montres de la collection, la Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition opte pour un affichage du temps novateur avec une petite sphère translucide en spinelle bleu vif, positionnée majestueusement à 12 heures. En guise de cadran, la montre révèle une structure squelette avec une superbe visibilité des composants, mettant en scène le tourbillon volant à 6 heures.

Indices lumineux en Super-LumiNova pour une lecture facile dans l'obscurité

Un duo d'aiguilles équipées d'inserts Globolight pour une précision sans faille

Un bracelet taillé pour les circuits

La montre est équipée d'un bracelet en caoutchouc texturé bleu, s'accordant parfaitement avec les couleurs de l'équipe Alpine F1. Ce choix, en plus d'être thématisé, confirme la vocation sportive du garde-temps et offre un confort remarquable pour son porteur.

Bracelet en caoutchouc bleu avec boucle déployante en acier inoxydable signée

Un mouvement au cœur de la performance

Fleuron technique, le mouvement squeletté HMC 811 bat au cœur de cette montre. Un exemplaire du savoir-faire exceptionnel de H. Moser & Cie, ce calibre automatique brille tant par son esthétique architecturale que par ses performances, dont une réserve de marche de 74 heures.

28 rubis et 171 composants pour une mécanique d'exception

Un oscillateur en or rouge 5N hautement squeletté contribuant à l'allure générale de la pièce

Un ressort de balancier cylindrique pour une précision accrue

Un chef-d'œuvre indépendant des pistes

Même si l'équipe Alpine F1 connaît des défis en début de saison, cela n'ôte rien au charme et au prestige de la montre qui fait palpiter le monde de l'horlogerie. Avec son design squelettisé, son tourbillon volant et son code couleur bleu saisissant, la H. Moser & Cie. Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition est un trésor d'horlogerie indépendamment de son affiliation avec les circuits de F1.

La montre est séduisante pour ses qualités propres, faisant abstraction des logos de l'écurie, offrant ainsi une expérience horlogère pure et passionnée aux heureux propriétaires de cette édition limitée.

Son prix sur le marché de détail international avoisine les 89 000 USD, un montant représentatif de son exclusivité et de la maîtrise horlogère suisse.

Où admirer cette pièce d'exception

Pour ceux qui sont épris par cette merveille de l'horlogerie, la Streamliner Cylindrical Tourbillon Skeleton Alpine Limited Edition est visible directement sur le site officiel de H. Moser & Cie, où le rêve et le temps se rencontrent dans une harmonie parfaite.