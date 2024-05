Découvrez la montre Frederique Constant Classics Premiere : L’élégance intemporelle à votre poignet !

La marque horlogère suisse Frederique Constant est réputée pour ses montres alliant tradition et modernité. Avec la nouvelle Classics Premiere, elle propose un modèle élégant et raffiné, idéal pour les amateurs de montres classiques. Plongeons ensemble dans les détails de cette pièce exceptionnelle.

Un boîtier en acier inoxydable sobre et élégant

Avec un diamètre de 38,5 mm, la Frederique Constant Classics Premiere offre une taille adaptée à la majorité des poignets. Son boîtier en acier inoxydable entièrement poli présente une forme de bol qui épouse parfaitement le poignet, tout en réduisant l'emprise de la montre. Parmi les autres éléments notables, on retrouve :

Une fine lunette lisse et inclinée

Des cornes douces et arrondies qui mettent en valeur le cadran

Un fond saphir offrant une vue dégagée sur le mouvement décoré

Bien que son étanchéité de 50 mètres soit suffisante pour une utilisation quotidienne, il est préférable d'éviter de la porter lors d'activités aquatiques intensives.

Un cadran silver aux finitions exceptionnelles

Si plusieurs coloris sont proposés, notre modèle d'essai arbore un magnifique cadran silver. Malgré une apparence chargée, l'agencement des différents éléments est harmonieux et équilibré. On y retrouve notamment :

Un double chemin de fer pour les échelles des minutes

Des aiguilles Breguet noircies

Un mélange de chiffres romains appliqués et d'index bâtons

Mais ce qui impressionne le plus, c'est le travail de finition du cadran. La marque utilise différentes textures, avec un léger grain soleil sur la partie supérieure entourant la piste des heures et l'échelle extérieure des minutes. Une transition nette mène à la partie centrale en creux, ornée d'une superbe guilloche tressée qui ajoute une profondeur visuelle et crée de subtils jeux de lumière selon l'angle.

Un mouvement automatique fiable et bien décoré

La Frederique Constant Classics Premiere est animée par le calibre FC-301, basé sur la plateforme G100 de La Joux-Perret. Ce mouvement automatique offre des performances solides avec une réserve de marche généreuse de 68 heures et une fréquence de 28'800 alternances par heure. Les finitions, visibles à travers le fond saphir, sont soignées avec :

Des ponts et un rotor gravé ornés de Côtes de Genève

Des anglages polis

Des vis bleuis du plus bel effet

Un bracelet en cuir façon alligator pour une touche finale d'élégance

Pour parfaire son look classique, la Frederique Constant Classics Premiere est proposée avec un bracelet en cuir façon alligator noir brillant. Si ce dernier peut sembler un peu raide au déballage, avec une tendance à comprimer les côtés du poignet, il devrait gagner en souplesse et en confort après une période de rodage.

Avec la Classics Premiere, Frederique Constant prouve qu'il y a encore de la place pour les montres habillées traditionnelles. Alliant un style classique et intemporel, des proportions équilibrées et un excellent mouvement, cette pièce polyvalente se porte avec aisance au quotidien. Disponible dès maintenant chez les revendeurs agréés, son prix de vente conseillé est de 2'195 €. Une montre élégante et abordable qui ravira les amateurs de belles mécaniques.