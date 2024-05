Découvrez la montre B/1 de Toledano & Chan : une fusion artistique entre architecture brutaliste et horlogerie

Quand l'art rencontre l'ingénierie : la nouvelle montre B/1 de Toledano & Chan est une ode au brutalisme et à l'horlogerie de précision, offrant un design spectaculaire inspiré des structures emblématiques et des montres intégrées des années 70.

Origines et inspiration

La collaboration entre Phil Toledano, artiste new-yorkais, et Alfred Chan, designer horloger basé à Hong Kong, représente un mélange unique de passions et d'expertise. Connus pour leur amour partagé de l'architecture brutaliste et des montres, ces deux créateurs ont entamé leur projet sans jamais se rencontrer physiquement, exploitant pleinement les technologies modernes de communication. Leur rencontre virtuelle sur Instagram a été le terreau fertile qui a permis à cette idée originale de germer et de se développer jusqu'à la concrétisation de la montre B/1.

: La forme du boîtier s'inspire directement des fenêtres du bâtiment brutaliste de Marcel Breuer à 945 Madison, ancien foyer du Whitney Museum. Hommage horloger : Le design rend également hommage à la Rolex King Midas, célèbre pour ses lignes audacieuses et son esthétique avant-gardiste.

Design et caractéristiques techniques

Le point fort de la montre B/1 réside dans son approche intégrée du design. La montre ne se contente pas de présenter un bracelet intégré ; elle offre un concept de continuité où le boîtier et le bracelet s'écoulent dans un mouvement ininterrompu, créant ainsi une œuvre sculpturale d'une seule pièce. Cette approche est le résultat d'une véritable passion pour les montres au bracelet intégré, typiques des années 70.

Caractéristiques principales :

: Automatique, fabriqué en Suisse, calibre Sellita SW100, avec une réserve de marche de 42 heures. Cadran : Lapis-lazuli, un choix élégant qui renforce le caractère unique de la montre et évoque le luxe des créations horlogères des années 70.

: Un boîtier de 33,5 mm de largeur et des cornes de 32 mm, présentant une épaisseur variable de 10,40 à 9,10 mm due à sa forme angulaire. Spécificité : La couronne est située à gauche, une caractéristique distinctive souvent réservée aux montres pour gauchers.

Une édition limitée convoitée

La production de la montre B/1 de Toledano & Chan est limitée à seulement 175 exemplaires, chacun vendu au prix de 4 000 euros. Cette exclusivité est destinée à maintenir un haut niveau de désirabilité et d'intérêt, faisant de chaque montre non seulement un instrument de mesure du temps mais aussi un objet de collection.

: La rareté et le design unique de la montre garantissent qu'elle sera très recherchée par les collectionneurs et les amateurs d'horlogerie ainsi que par ceux qui apprécient les pièces d'art fonctionnel. Investissement : Au-delà de sa fonction de base, la montre est perçue comme un investissement potentiel, susceptible de prendre de la valeur au fil du temps.

Impact sur le marché de l'horlogerie

La montre B/1 se positionne avantageusement dans un marché où les pièces de design mènent souvent la tendance. En combinant esthétique brutale et fonctionnalité horlogère, Toledano & Chan ne se contentent pas de suivre les tendances ; ils les créent. Cette approche pourrait bien redéfinir les attentes en matière de design de montres de luxe et influencer la direction future de l'industrie horlogère.

: L'introduction de matériaux non conventionnels et de conceptions audacieuses ouvre la voie à de nouvelles expressions artistiques dans le domaine horloger. Réponse du marché : Le succès anticipé de la montre B/1 témoigne de l'appétit croissant pour des montres qui sont autant des déclarations de style que des outils fonctionnels.

En somme, la montre B/1 de Toledano & Chan est bien plus qu'un simple accessoire ; c'est une expression de l'art et de l'ingénierie, un point de rencontre entre le passé et le présent, et une vision du futur de l'horlogerie. Elle marque un moment où la montre n'est plus seulement un instrument de mesure du temps, mais aussi un objet d'expression personnelle et de créativité artistique.