Découvrez la montre anniversaire unique d’Out of Order : charme vintage et élégance moderne

Plongez dans l'univers fascinant d'Out of Order, le fabricant italien de montres, qui célèbre son 10e anniversaire avec une édition limitée époustouflante. Entre tradition et innovation, cette pièce horlogère promet de captiver les amateurs de montres avec son design exceptionnel et son hommage au temps qui passe.

L'art de célébrer le temps chez Out of Order

L'année 2023 marque une étape importante pour Out of Order, synonyme d'une décennie dédiée à la passion horlogère. Reconnue pour ses créations s'inspirant des célèbres designs sportifs de Rolex, tout en y ajoutant une touche d'originalité, Out of Order s'est distinguée par ses finitions métalliques uniques et ses montres « pré-vieillies ». Cette approche novatrice vise à capturer l'essence du temps, offrant aux collectionneurs un sentiment de nostalgie et d'aventure.

Pour célébrer cet anniversaire, la marque a lancé deux éditions limitées de 65 pièces chacune, reflétant les deux facettes de sa philosophie : des montres neuves au look intemporel et d'autres arborant fièrement les marques du temps. Parmi elles, la 10th Anniversary Ultra Brushed se démarque par son raffinement et son caractère.

Un design qui défie le temps

La montre 10th Anniversary Ultra Brushed d'Out of Order n'est pas qu'un simple objet ; c'est une œuvre d'art qui porte l'empreinte de ses créateurs. Contrairement aux productions industrielles, elle séduit par son âme et son originalité. Un bon exemple est la plaque appliquée sur le côté du boîtier, marquée des dates « 2013-2023 », ajoutant une touche personnelle et historique.

Dial attractif malgré une surabondance de textes

Indices horaires arabes appliqués et marqueurs bâton en retrait

Super-LumiNova étendue pour une visibilité optimale dans l'obscurité

Caractéristiques techniques

Malgré son appellation « Ultra Brushed », cette montre surprend par la présence notable de surfaces polies, contrastant avec les sections brossées de l'acier. Le boîtier de 40 mm de large, doté d'une résistance à l'eau jusqu'à 300 mètres, abrite un mouvement automatique visible à travers un fond saphir. Le calibre suisse Sellita SW330-2, comparable à l'ETA 2893, assure une réserve de marche de 42 heures.

Boîtier en acier de 40 mm avec finitions polies et brossées

Étanchéité jusqu'à 300 mètres et couronne vissée

Mouvement automatique Sellita SW330-2 avec fonctions GMT

L'attrait indéniable de l'édition anniversaire

L'édition 10th Anniversary Ultra Brushed d'Out of Order incarne parfaitement l'équilibre entre le look sportif d'une montre GMT plongeuse et une esthétique raffinée. Son design, à la fois familier et innovant, illustre la volonté de la marque de jouer sur les contrastes, offrant une nouvelle interprétation de ses modèles emblématiques. Bien que certains puristes puissent trouver à redire sur certains détails, cette montre reste un symbole de design intemporel difficile à égaler.

Disponible en édition limitée de 65 pièces, au prix de vente de 1 000 euros, la 10th Anniversary Ultra Brushed représente une opportunité unique pour les collectionneurs et les amateurs de montres de posséder un morceau d'histoire d'Out of Order. Une pièce qui, sans aucun doute, enrichira toute collection par son charme vintage et son élégance moderne.

La montre 10th Anniversary Ultra Brushed d'Out of Order célèbre avec brio les dix ans d'excellence et d'innovation de la marque. À travers cette édition limitée, Out of Order ne se contente pas de marquer le temps ; elle invite à une réflexion sur l'évolution de l'horlogerie et sur la manière dont nous appréhendons le temps. C'est une invitation à célébrer chaque instant avec style et audace, guidés par un savoir-faire exceptionnel et une passion pour les belles montres. En somme, une œuvre d'art à porter au poignet, témoignant de la rencontre entre tradition horlogère et modernité.