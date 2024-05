Découvrez la montre Amida Digitrend : quand les années 70 rencontrent le futurisme

La renaissance d'une icône des années 70, la montre Amida Digitrend revient sur le devant de la scène avec un design audacieux et un mécanisme innovant. Cet accessoire pas comme les autres mérite une place de choix dans la collection de tout amateur d'horlogerie.

Histoire et héritage de la marque Amida

Fondée dans les années 1920, Amida s'est imposée sur le marché horloger en 1976 avec le lancement de la première Digitrend. En pleine effervescence futuriste, marquée par des avancées telles que la sortie de l'Apple II par Steve Jobs et Steve Wozniak, Amida a capturé l'imaginaire collectif avec son style rétro-futuriste. À cette époque, tout était source d'inspiration pour repenser le futur, des maisons aux objets du quotidien.

Introduction marquante au salon de Basel en 1976.

Conception inspirée par l'univers de « Tomorrowland » de Disney.

Mouvements bon marché mais innovants pour l'époque.

Caractéristiques techniques de la nouvelle Digitrend

La Digitrend d'Amida fait son grand retour avec un boîtier en acier inoxydable 316L, évoquant la silhouette d'une voiture. Ses dimensions de 39,6 mm de large et 39 mm de long en font un modèle impressionnant mais équilibré. L'affichage de l'heure sautante, visible à travers un cadran semblable à un tableau de bord, est une prouesse technique maintenue par le mouvement mécanique Soprod Newton P092.

Diamètre de 39,6mm, épaisseur maximale de 15,6mm.

Mouvement de 23 rubis avec réserve de marche de 44 heures.

Fréquence de 4 Hz, garantissant une précision exemplaire.

Le fond du boîtier présente une fenêtre qui permet d'admirer le cœur du mouvement, un choix esthétique et technique affirmé.

Design et confort

La montre est équipée d'un bracelet en Alcantara avec doublure orange rétro, offrant un confort exceptionnel malgré une rigidité initiale. La possibilité de choisir un bracelet en acier inoxydable avec des barrettes à libération rapide est également offerte, témoignant de la polyvalence et de l'adaptabilité de la montre.

Conception ergonomique optimisée pour la lecture de l'heure en conduisant.

Esthétique audacieuse et unique en son genre.

Accessibilité et options d'achat

La première édition « Take Off » de la Digitrend est disponible en pré-commande à partir du 28 mai au prix de 3 200 €. Amida annonce que les prix des modèles futurs augmenteront après la fenêtre de pré-commande. Une démarche commerciale qui souligne l'exclusivité et la valeur collector de cette montre.

Offre limitée disponible exclusivement via le site officiel d'Amida.

Un investissement dans un objet de collection unique.

Positionnement sur le marché

Malgré un prix qui peut paraître élevé, la Digitrend d'Amida se justifie par son originalité et son design distinctif. Elle n'a pas de véritable concurrent direct, ce qui la positionne comme une pièce de collection plutôt qu'une simple montre.

Un prix justifié par une innovation et un design sans pareil.

Une expérience horlogère différente, loin des sentiers battus des grandes marques établies.

L'Amida Digitrend est bien plus qu'une montre : c'est une déclaration de style, un hommage aux années 70 et un pont vers l'avenir de l'horlogerie. En la portant, on ne se contente pas de vérifier l'heure ; on célèbre un héritage, on embrasse une innovation et on affiche une esthétique audacieuse. Avec Amida, le passé et le futur de l'horlogerie se rencontrent dans un design intemporel qui continue de captiver et de fasciner.