Découvrez la montre à 2 millions d’euros de Michael Jordan : un chef-d’œuvre horloger pour célébrer la victoire en NASCAR

Lorsque luxe et sport se rencontrent, cela donne des scènes spectaculaires. Michael Jordan, copropriétaire d'une équipe NASCAR et collectionneur passionné de montres, a célébré la récente victoire de son équipe avec une pièce horlogère exceptionnelle : la Purnell Escape II Absolute Sapphire Blue Moon.

Une passion partagée entre le sport et l'horlogerie

Michael Jordan, icône mondiale du basketball, est également un fervent passionné d'horlogerie et copropriétaire d'une équipe de NASCAR. Sa collection de montres est aussi impressionnante que sa carrière sportive. Parmi ses acquisitions, on trouve des pièces de haute horlogerie qui symbolisent son amour pour la précision et le luxe.

La Datograph de A. Lange & Söhne, acquis il y a plus de deux décennies,

La Cosmograph Daytona de Rolex, orné d'or et de diamants,

L'Urwerk UR-220, un modèle avant-gardiste,

La Excalibur Spider Pirelli de Roger Dubuis.

La Purnell Escape II Absolute Sapphire Blue Moon : un joyau de technologie

La montre portée par Michael Jordan lors de la célébration de la victoire de son équipe NASCAR est loin d'être ordinaire. La Purnell Escape II Absolute Sapphire Blue Moon est construit autour du Spherion, une interprétation avancée du tourbillon à trois axes par Purnell, connu pour être le tourbillon rotatif le plus rapide du monde. Voici quelques-unes de ses caractéristiques étonnantes :

Boîtier de 48 millimètres en saphir bleu,

Deux Spherions, chacun avec une cage en titane incrustée de 152 diamants,

Rotation des axes du tourbillon en 8, 16 et 30 secondes,

Mouvement à remontage manuel avec une réserve de marche de 32 heures,

Indicateur de réserve de marche positionné à 9 heures,

Affichage de l'heure principale sous les 12 heures, avec indices en saphirs bleus de taille baguette.

Un tourbillon, entre tradition et innovation horlogère

Inventé à la fin du XVIIIe siècle par Abraham-Louis Breguet, le tourbillon était initialement conçu pour compenser les effets de la gravité sur les montres de poche. Aujourd'hui, il sert davantage de marqueur de savoir-faire et de compétence technique dans l'univers de la haute horlogerie. La Purnell Escape II ne fait pas exception à cette règle, repoussant les limites de l'ingénierie horlogère avec son design spectaculaire et ses performances mécaniques.

Une célébration mémorable

La présence de cette montre au poignet de Michael Jordan n'est pas seulement un symbole de statut, mais témoigne de la fusion entre ses passions pour le sport et la haute horlogerie. En levant Beau, fils du pilote victorieux Tyler Reddick, il ne célèbre pas seulement une victoire sportive, mais aussi l'excellence et la précision, valeurs chères tant au sport de haut niveau qu'à la haute horlogerie.

L'horlogerie de luxe et le sport de haut niveau partagent des valeurs communes : la précision, l'excellence et la performance. La Purnell Escape II Absolute Sapphire Blue Moon, porté par Michael Jordan lors de la victoire de son équipe NASCAR, incarne parfaitement cette synergie. À travers ce garde-temps exceptionnel, Michael Jordan ne montre pas seulement l'heure ; il affiche un style de vie où chaque seconde compte et où chaque détail a son importance.