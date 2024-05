Découvrez la mise à jour révolutionnaire de la montre Huawei Watch D : surveillance de la pression artérielle et plus encore !

La montre connectée Huawei Watch D, célèbre pour ses capacités de mesure de la pression artérielle, bénéficie désormais d'une mise à jour majeure. Avec le nouveau HarmonyOS 2.1.0.399, les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience améliorée grâce à des fonctionnalités innovantes et des optimisations systèmes.

Un bijou technologique dédié à la santé

Lancée initialement en Chine fin 2021 et arrivée en Europe en octobre 2022, la montre Huawei Watch D est avant tout reconnue pour son bracelet spécialisé qui permet la mesure de la pression artérielle. Cette fonctionnalité se distingue en offrant aux utilisateurs la possibilité de suivre leur santé cardiovasculaire de manière précise et régulière, directement depuis leur poignet.

La dernière mise à jour logicielle, HarmonyOS 2.1.0.399, enrichit encore cette expérience avec des outils améliorés pour un quotidien facilité. Les nouveautés incluent une gestion plus fine de l'affichage permanent et des ajustements pour les alarmes.

Des fonctionnalités enrichies pour une expérience optimisée

HarmonyOS 2.1.0.399 apporte plusieurs nouveautés pratiques pour améliorer l'interaction quotidienne des utilisateurs avec leur montre :

Mode sommeil avancé : Cette fonction permet de désactiver la fonctionnalité soulever-pour-réveiller, réduisant ainsi les interruptions durant le repos.

Cette fonction permet de désactiver la fonctionnalité soulever-pour-réveiller, réduisant ainsi les interruptions durant le repos. Alarmes intelligentes : Les alarmes peuvent désormais s'adapter automatiquement aux jours fériés, et il est possible de configurer jusqu'à 10 alarmes simultanément.

Les alarmes peuvent désormais s'adapter automatiquement aux jours fériés, et il est possible de configurer jusqu'à 10 alarmes simultanément. Accès rapide aux applications : Un nouveau menu de raccourcis permet d'ouvrir les applications plus rapidement, optimisant ainsi l'usage quotidien.

Un nouveau menu de raccourcis permet d'ouvrir les applications plus rapidement, optimisant ainsi l'usage quotidien. Notifications améliorées : Un outil supplémentaire active l'écran lors de la réception de notifications, pour ne jamais manquer un message important.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, la stabilité du système a été améliorée et l'interface utilisateur a bénéficié de certaines optimisations, bien que Huawei n'ait pas divulgué plus de détails à ce sujet.

Comment obtenir la mise à jour ?

Les détenteurs de la montre Huawei Watch D peuvent vérifier la disponibilité de la mise à jour manuellement dans les paramètres de la montre ou via l'application accompagnatrice. La disponibilité de cette mise à jour dans d'autres marchés, notamment en Europe, reste incertaine. Il n'est pas non plus confirmé si ce modèle sera compatible avec le futur HarmonyOS 4.2.

Parallèlement, Huawei continue d'innover avec l'annonce du lancement européen de la nouvelle montre Huawei Watch 4 Pro, promettant de nouvelles avancées dans l'écosystème des montres connectées.

La montre Huawei Watch D se positionne ainsi non seulement comme un outil de santé indispensable mais aussi comme une extension sophistiquée de la technologie personnelle, adaptée à un mode de vie actif et conscient de la santé. Grâce à ses fonctionnalités avancées et à ses mises à jour régulières, elle reste une option de premier choix pour les amateurs de gadgets technologiques et les passionnés de santé.