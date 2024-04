Découvrez la mise à jour bêta de la Garmin Forerunner : nouveautés et corrections attendues !

Garmin vient de lancer une mise à jour bêta pour sa gamme de montres Forerunner, introduisant des fonctionnalités innovantes et des corrections de bugs tant attendues. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouveauté qui promet d'améliorer votre expérience utilisateur.

Présentation de la mise à jour

La dernière mise à jour bêta, estampillée 19.09, a été déployée ce mercredi pour les modèles Garmin Forerunner 165, 255, 265, 955 et 965. Cette version bêta marque la première mise à jour significative depuis le lancement de la Forerunner 165 et propose plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Un nouvel outil de recherche de téléphone perdu qui enregistre la localisation GPS au moment de la déconnexion entre votre téléphone et votre montre.

L'application Garmin Messenger, permettant de recevoir des messages et d'envoyer des réponses préconfigurées directement depuis votre montre.

Un indicateur de décalage horaire pour les voyageurs fréquents, disponible sur les modèles Forerunner à l'exception de la 165.

Des améliorations de l'interface utilisateur et divers correctifs de bugs.

Nouvelles fonctionnalités à explorer

L'ajout le plus notable est le « Jet Lag Adviser », un nouvel affichage qui permet aux utilisateurs de suivre leur acclimatation aux changements de fuseau horaire après un long vol. Particulièrement utile pour les coureurs du monde entier, cet outil aide à optimiser la récupération et la performance lors de voyages internationaux.

Par ailleurs, l'intégration de Garmin Messenger étend les capacités de communication de la montre, auparavant limitées aux modèles Fenix haut de gamme et aux appareils compatibles InReach. Cette fonctionnalité est désormais accessible directement au poignet, permettant d'envoyer des réponses rapides sous Android, bien que cette option soit restreinte sous iOS.

Corrections de bugs et améliorations

En plus des nouvelles fonctionnalités, cette mise à jour corrige plusieurs problèmes persistants. Le plus frustrant parmi eux était le bug de vibration des notifications d'appels entrants, qui continuait de secouer le poignet de l'utilisateur même après avoir décliné l'appel sur le téléphone. Ce problème devrait être résolu dans une future mise à jour stable.

Un correctif spécifique aux modèles Forerunner 965 et 955 ajuste la fonctionnalité « Lock on Road », améliorant la précision des cartographies post-course en ajustant le tracé GPS sur les routes proches.

Une solution a également été apportée pour prévenir les crashs du contrôleur musical sur tous les modèles.

Le point sur le suivi de la fréquence cardiaque

Malgré ces améliorations, un point reste en suspens : les problèmes de suivi de la fréquence cardiaque introduits lors de la mise à jour précédente. Bien que la nouvelle fonction de « commutation dynamique de la source de la fréquence cardiaque » ait été ajoutée pour sélectionner la meilleure source de données (montre ou ceinture pectorale HRM), les attentes des utilisateurs concernant une résolution complète n'ont pas été entièrement satisfaites.

Garmin n'a pas encore répondu officiellement aux plaintes, mais cette mise à jour semble indiquer que l'utilisation d'une ceinture de fréquence cardiaque pourrait être une solution intermédiaire, en attendant une correction plus pérenne dans une future version.

Essai des nouvelles fonctionnalités

Pour ceux qui souhaitent expérimenter ces améliorations, il est nécessaire de s'inscrire au programme de logiciel bêta de Garmin. Cette étape est cruciale pour accéder en avant-première aux corrections de bugs et aux nouvelles fonctionnalités, enrichissant ainsi votre expérience de course à pied et vos activités quotidiennes.

En conclusion, cette mise à jour bêta de la Garmin Forerunner semble prometteuse avec ses multiples améliorations et nouvelles fonctionnalités. Toutefois, certains points restent à améliorer, notamment en ce qui concerne le suivi de la fréquence cardiaque. Restez à l'écoute pour les prochaines annonces de Garmin qui, espérons-le, apporteront des solutions complètes à ces problématiques.