Découvrez la meilleure montre de l’année : le palmarès du GPHG 2024 dévoilé

Le Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) a récemment révélé ses lauréats, célébrant les créations horlogères les plus innovantes et sophistiquées de l’année. Parmi les grands gagnants, IWC se distingue en remportant l’Aiguille d’Or, la récompense la plus prestigieuse, pour son modèle exceptionnel, la Portugieser Eternal Calendar. Retour sur les détails fascinants de cette montre et sur le palmarès complet de cette édition 2024.

Un événement au cœur de la tradition horlogère

Le 13 novembre, le théâtre du Léman à Genève a été le témoin d’une soirée unique où l’excellence horlogère a été mise en lumière. Dans cette ambiance prestigieuse, la maîtresse de cérémonie Carole Bouquet a accompagné l’annonce des gagnants du 24e GPHG. Cet événement célèbre chaque année les plus grandes prouesses techniques et artistiques du monde horloger, rendant hommage à un savoir-faire unique et à une créativité sans limites.

La compétition était cette année particulièrement intense, avec 90 montres en lice, réparties en plusieurs catégories. Chaque modèle sélectionné pour la compétition incarne une vision de l’horlogerie, de la créativité audacieuse aux innovations technologiques avancées. Plusieurs maisons, grandes et indépendantes, ont marqué cette édition, notamment Van Cleef & Arpels qui repart avec trois prix, ainsi que Kari Voutilainen et Bernhard Lederer dont les modèles ont séduit le jury par leur maîtrise exceptionnelle.

IWC remporte l’Aiguille d’Or avec la Portugieser Eternal Calendar

Le prix de l’Aiguille d’Or, la récompense la plus convoitée du GPHG, a été attribué cette année à IWC pour sa Portugieser Eternal Calendar, un modèle qui révolutionne l’univers des calendriers horlogers. Cette montre sublime présente un calendrier qui intègre une précision et une durabilité inégalées, rendant hommage à des siècles d’expertise horlogère.

Cette Portugieser ne se contente pas de suivre les cycles habituels des mois et des années bissextiles ; elle va plus loin en s’ajustant aux complexités spécifiques du calendrier grégorien. Alors que les montres avec un calendrier perpétuel nécessitent parfois des ajustements sur de longues périodes, ce modèle d’IWC est conçu pour ne dévier de l’alignement correct qu’en 3999, et cela grâce à un ingénieux mécanisme d’engrenages de pointe.

Des innovations uniques intégrées dans la Portugieser Eternal Calendar

La Portugieser Eternal Calendar d’IWC se distingue par des caractéristiques techniques impressionnantes, conçues pour les amateurs de montres les plus exigeants :

Un calendrier éternel capable de gérer les exceptions rares des années bissextiles pour les siècles à venir.

capable de gérer les exceptions rares des années bissextiles pour les siècles à venir. Un affichage Double MoonTM qui représente les phases de la lune pour les hémisphères nord et sud avec une précision qui ne déviera d’un jour qu’après 45 millions d’années.

qui représente les phases de la lune pour les hémisphères nord et sud avec une précision qui ne déviera d’un jour qu’après 45 millions d’années. Un boîtier en platine et un cadran en verre qui confèrent à la montre une élégance intemporelle, tout en assurant une durabilité sans faille.

et un cadran en verre qui confèrent à la montre une élégance intemporelle, tout en assurant une durabilité sans faille. Une réserve de marche de 168 heures, soit sept jours, grâce à un double barillet.

Ces prouesses techniques placent la Portugieser Eternal Calendar au sommet de l’horlogerie, mêlant art et ingénierie dans une pièce qui transcende la notion même de garde-temps.

Palmarès complet du Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2024

Outre l’Aiguille d’Or attribuée à IWC, le GPHG 2024 a récompensé plusieurs autres créations remarquables. Voici les catégories et les gagnants de cette année :

Prix de l’Audace : Berneron pour la Mirage Sienna

: Berneron pour la Mirage Sienna Prix de l’Éco-innovation : Chopard avec la L.U.C Qualité Fleurier

: Chopard avec la L.U.C Qualité Fleurier Prix de la Chronométrie : Bernhard Lederer avec la 3 Times Certified Observatory Chronometer

: Bernhard Lederer avec la 3 Times Certified Observatory Chronometer Prix Révélation Horlogère : Rémy Cools pour le Tourbillon Atelier

: Rémy Cools pour le Tourbillon Atelier Prix de la Montre Iconique : Piaget pour la Piaget Polo 79

: Piaget pour la Piaget Polo 79 Prix du Tourbillon : Daniel Roth avec la Tourbillon Souscription

: Daniel Roth avec la Tourbillon Souscription Prix de la Montre Calendrier et Astronomie : Laurent Ferrier avec la Classic Moon Silver

: Laurent Ferrier avec la Classic Moon Silver Prix de l’Exception Mécanique : Bovet 1822 pour la Récital 28 Prowess 1

: Bovet 1822 pour la Récital 28 Prowess 1 Prix de la Montre Chronographe : Massena Lab avec la Chronographe Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab

: Massena Lab avec la Chronographe Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab Prix de la Montre Sport : Ming pour la 37.09 Bluefin

: Ming pour la 37.09 Bluefin Prix de la Complication pour Homme : De Bethune avec la DB Kind Of Grande Complication

: De Bethune avec la DB Kind Of Grande Complication Prix de la Montre Homme : Kari Voutilainen pour la KV20i Inversé

: Kari Voutilainen pour la KV20i Inversé Prix « Time Only » : H. Moser & Cie avec la Streamliner Small Seconds Blue Enamel

: H. Moser & Cie avec la Streamliner Small Seconds Blue Enamel Prix de la Montre Joaillerie : Chopard pour la Montre à secret de Haute Joaillerie Laguna

: Chopard pour la Montre à secret de Haute Joaillerie Laguna Prix de la Montre Métiers d’Art : Van Cleef & Arpels avec la Lady Arpels Jour Enchanté

: Van Cleef & Arpels avec la Lady Arpels Jour Enchanté Prix de la Complication pour Femme : Van Cleef & Arpels avec la Lady Arpels Brise d’Été

: Van Cleef & Arpels avec la Lady Arpels Brise d’Été Prix de la Montre Femme : Van Cleef & Arpels avec la Lady Jour Nuit

: Van Cleef & Arpels avec la Lady Jour Nuit Prix de la Petite Aiguille : Kudoke pour la 3 Salmon

: Kudoke pour la 3 Salmon Prix Challenge : Otsuka Lotec pour la No.6

: Otsuka Lotec pour la No.6 Prix Spécial du Jury : Jean-Pierre Hagmann

Le palmarès de cette année démontre la diversité et la vitalité du secteur horloger. Des grandes maisons aux artisans indépendants, chaque montre primée reflète une approche unique et un savoir-faire exceptionnel, consolidant ainsi la position du GPHG comme un événement incontournable de la haute horlogerie.

Une célébration de l’innovation et du savoir-faire horloger

Cette édition 2024 du GPHG a su captiver les amateurs d’horlogerie avec une sélection impressionnante de modèles qui incarnent la diversité et la passion de cet art millénaire. La victoire d’IWC et de sa Portugieser Eternal Calendar reste sans doute le symbole de cette soirée, une récompense qui couronne à la fois la précision, la créativité et l’innovation.

Dans le monde de la haute horlogerie, chaque montre est bien plus qu’un simple objet : elle devient une œuvre d’art, témoin d’un savoir-faire unique et d’une quête de perfection qui dépasse les générations. Cette année encore, le GPHG a su prouver que l’horlogerie reste un domaine où tradition et innovation se rencontrent pour des créations d’exception.