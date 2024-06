Découvrez la Maen Greenwich 38 GMT : une montre sportive et polyvalente au design inspiré de New York !

La marque horlogère Maen, fondée en 2018 à Stockholm par des entrepreneurs néerlandais, s’est fait remarquer ces dernières années grâce à ses montres au design vintage revisité. Parmi ses modèles phares, la Greenwich 38 GMT se distingue par son look métropolitain inspiré du célèbre quartier new-yorkais de Greenwich Village. Nous avons eu l’occasion de passer plusieurs mois au poignet de cette montre sportive et polyvalente, l’occasion de vous livrer nos impressions !

Un boîtier en acier robuste et bien fini

Comme son nom l’indique, la Maen Greenwich 38 GMT arbore un boîtier en acier inoxydable de 38 mm de diamètre. Cette taille contenue lui permet de s’adapter à la plupart des poignets, tout en offrant une présence suffisante pour une montre sportive. Avec ses 100 mètres d’étanchéité et sa couronne vissée surdimensionnée, elle se montre d’ailleurs particulièrement robuste au porté. On apprécie également :

Les cornes de lugs aux arêtes biseautées, un détail original à ce niveau de prix

La lunette fine et plate, qui apporte du relief au boîtier

L’alternance de surfaces brossées et polies, qui renforce le charme de l’ensemble

Un cadran « Clous de Paris » du plus bel effet

Sous un verre saphir bombé, la Maen Greenwich 38 GMT dévoile un superbe cadran bleu nuit orné d’un motif « Clous de Paris ». Réalisé en émail, ce guillochage rappelle celui utilisé par Audemars Piguet sur certains de ses modèles. Il confère à la montre une élégance indéniable, tout en jouant subtilement avec la lumière. La marque appose par ailleurs sa patte à travers :

Des aiguilles « Skyscraper » évoquant les gratte-ciels de Manhattan

Des index rectangulaires appliqués

Un guichet de date à 3h

Une échelle 24h sur le rehaut, associée à une aiguille GMT

Un mouvement suisse fiable et précis

Pour animer cette Greenwich 38 GMT, Maen a opté pour le calibre suisse SwissTech S24-045. Certes moins connu que les mouvements Sellita ou ETA, il n’en demeure pas moins un gage de qualité et de fiabilité. Doté d’une réserve de marche de 40 heures, il a parfaitement rempli son rôle au quotidien pendant notre période de test. On regrettera simplement l’absence d’une aiguille des heures réglable indépendamment, une fonction appréciable sur un GMT mais rare dans cette gamme de prix.

Un bracelet intégré en caoutchouc confortable

Pour parfaire le look sportif et casual de sa Greenwich 38 GMT, Maen l’a équipée d’un bracelet en caoutchouc à la conception intégrée. Souple et confortable, il épouse parfaitement le poignet et se révèle un compagnon idéal au quotidien. Son coloris bleu nuit s’accorde à merveille au cadran, renforçant la cohérence esthétique de l’ensemble. À noter que la marque propose également cette montre avec un bracelet cuir brun clair, une combinaison plus habillée mais tout aussi réussie.

Notre verdict sur la Maen Greenwich 38 GMT

Proposée à partir de 695 € hors TVA (soit environ 835 € TTC), la Maen Greenwich 38 GMT représente une proposition intéressante dans l’univers des montres de voyage automatiques. Son design néo-vintage inspiré, son cadran « Clous de Paris » et son mouvement suisse en font une pièce à la fois originale et crédible sur le plan horloger. Certes, son look sportif et décontracté ne plaira pas à tous, et on pourra lui préférer un modèle plus traditionnel pour un usage vraiment polyvalent. Mais pour ceux qui succomberont à son charme métropolitain, elle constituera à n’en pas douter un partenaire du quotidien attachant et singulier.