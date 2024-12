Découvrez la Humboldt GMT SAR Edition : La montre révolutionnaire en édition limitée

La Humboldt GMT SAR Edition d’Oak & Oscar redéfinit l’univers des montres de terrain grâce à son design innovant, son boîtier en titane de grade 5, et sa fonctionnalité pensée pour les missions de secours. Découvrez pourquoi cette pièce d’exception mérite une place dans votre collection.

Une montre pensée pour les aventurières modernes

La Humboldt GMT SAR Edition a été conçue pour répondre aux exigences des équipes de recherche et de secours opérant dans des environnements extrêmes. Inspirée par le travail du groupe de secours de Saint-Louis County dans le Minnesota, cette édition limitée à 50 exemplaires combine légèreté, robustesse et praticité. Avec son boîtier en titane de grade 5, elle se distingue par sa résistance exceptionnelle et son confort inégalé.

Le titane, connu pour sa légèreté et sa capacité à résister aux températures extrêmes, offre une expérience de port unique. Que vous soyez dans un environnement glacial ou sous un soleil brûlant, cette montre reste agréable à porter tout en étant incroyablement robuste.

Un design fonctionnel et élégant

Le cadran sandwich bleu marine de la Humboldt GMT SAR Edition se démarque par sa lisibilité optimale. Les marquages lumineux en Super-LumiNova BGW9 permettent une lecture facile même dans des conditions de faible luminosité. L’aiguille des secondes orange et les repères subtils apportent une touche d’élégance tout en restant discrètement fonctionnels.

Le design inclut également un insert de lunette en céramique avec des marquages lumineux directionnels. Cette lunette bidirectionnelle à 12 clics est essentielle pour les utilisatrices qui ont besoin d’un compas de précision dans des situations critiques.

Un mouvement automatique fiable

Au cœur de cette montre bat le mouvement automatique Sellita SW330, reconnu pour sa fiabilité et ses performances. Avec une réserve de marche de 56 heures et une fréquence de 28 800 alternances par heure, ce mouvement garantit une précision remarquable. Les fonctionnalités incluent un affichage de l’heure principale, une date rapide et une aiguille GMT indépendante, idéale pour suivre un second fuseau horaire.

Le réglage est facilité grâce à une couronne vissée, offrant une manipulation fluide et intuitive. Ce mouvement robuste et éprouvé renforce la durabilité de cette montre conçue pour durer des années, même dans des conditions exigeantes.

Un boîtier et des accessoires bien pensés

Avec un diamètre de 39,5 mm, une longueur de corne à corne de 46,8 mm et une épaisseur de 12,5 mm, le boîtier de la Humboldt GMT SAR Edition est idéal pour la plupart des poignets. La montre est livrée avec un bracelet en caoutchouc orange équipé d’une boucle en titane, ainsi qu’un bracelet en toile beige pour une polyvalence accrue. Les trous percés sur les cornes permettent un changement rapide de bracelet grâce à l’outil fourni.

Pour protéger ce bijou technologique, chaque exemplaire est livré avec une pochette de transport en toile, parfaite pour les déplacements. La finition du boîtier en titane met en valeur le savoir-faire artisanal de la marque, rivalisant avec les créations des grandes maisons horlogères.

Une montre exclusive et engagée

En tant qu’édition limitée à seulement 50 exemplaires, la Humboldt GMT SAR Edition se distingue par son exclusivité. Proposée au prix de 2 150 euros, elle représente un excellent rapport qualité-prix dans un marché où les prix grimpent régulièrement. De plus, une partie des bénéfices de chaque vente est reversée à l’équipe de secours de Saint-Louis County, offrant ainsi une dimension caritative à cet achat.

Cette montre n’est pas seulement un instrument fonctionnel, mais aussi un témoignage de l’engagement d’Oak & Oscar pour des causes importantes. Chaque détail, des matériaux aux accessoires, reflète cette philosophie.

Pourquoi choisir la Humboldt GMT SAR Edition ?

La Humboldt GMT SAR Edition s’adresse à celles qui recherchent une montre alliant performance, design et exclusivité. Que vous soyez une aventurière passionnée ou une collectionneuse à la recherche d’une pièce unique, cette montre saura répondre à vos attentes. Avec son esthétique raffinée, ses fonctionnalités avancées et son engagement envers les missions de secours, elle incarne l’équilibre parfait entre utilité et élégance.

Ne manquez pas l’occasion de posséder une montre qui dépasse les attentes en matière de qualité et de design. Avec seulement 50 exemplaires disponibles, le temps presse pour ajouter cette pièce exceptionnelle à votre collection.