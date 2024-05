Découvrez la Huawei Watch FIT 3 : votre partenaire ultime pour une santé optimisée

Décryptage des avantages significatifs de la montre connectée Huawei Watch FIT 3 pour transformer votre sommeil et votre santé.

Une révolution pour le suivi de votre sommeil

La Huawei Watch FIT 3 introduit le tout nouveau système Huawei TruSleep™ 4.0, un traqueur de sommeil basé sur la science qui révolutionne l'analyse du sommeil. À l'heure actuelle, 49% de la population mondiale est insatisfaite de son sommeil, et des millions de personnes souffrent de troubles du sommeil.

Ce montre est une solution accessible, offrant des analyses précises et des aperçus personnalisés pour améliorer la qualité du sommeil. Elle aide également à détecter des conditions non diagnostiquées pouvant avoir des conséquences graves.

Avec Huawei TruSleep™ 4.0, la montre mesure de manière complète l'état du sommeil et détecte les premiers signes d'apnée du sommeil grâce à la fonctionnalité de Sensibilisation à la respiration pendant le sommeil. Chaque matin, l'utilisateur peut consulter des données détaillées sur le sommeil, incluant la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et le rythme respiratoire.

Santé cardiovasculaire sous surveillance

Équipée de la technologie Huawei TruSeen™ 5.5 améliorée, la Huawei Watch FIT 3 assure une analyse précise de vos entraînements et un suivi de santé complet tout au long de la journée. En utilisant les capacités de l'IA, TruSeen™ 5.5 offre des lectures précises de la fréquence cardiaque.

Cette technologie, combinée à l'analyse de l'onde de pouls pour les arythmies, aide à identifier les fréquences cardiaques irrégulières, une condition commune mais sérieuse. La montre fournit également des alertes de risque pour les battements prématurés et la fibrillation auriculaire, supportant les mesures manuelles uniques, les mesures périodiques, les alertes de risque et les statistiques quotidiennes.

Le suivi de l'oxygène sanguin a également été amélioré, permettant des mesures plus rapides et plus précises. Cette montre prend en charge la surveillance continue de la fréquence cardiaque et de l'oxygène sanguin, permettant aux utilisateurs de consulter les données historiques à tout moment.

Suivi avancé du cycle menstruel

Pour les femmes menant une vie active et stressante, rester en phase avec les biomarqueurs qui informent sur la santé physique peut parfois être un défi. Cependant, la Huawei Watch FIT 3 vient à la rescousse avec ses fonctionnalités avancées de Gestion du Cycle Menstruel.

La Vue Calendrier offre un aperçu pratique des informations actuelles, passées et à venir du cycle, tandis que la fonctionnalité d'Enregistrement des Symptômes est une nouveauté directement accessible depuis la montre.

En enregistrant les dates de début et de fin d'un cycle menstruel, la Watch FIT 3 peut également suivre l'intensité du flux et la douleur menstruelle, avec une synchronisation des données transparente avec Huawei Health.

De plus, la montre corréle les données du cycle menstruel avec les enregistrements d'activité, prédisant le début des périodes et offrant des plans d'exercice et d'entraînement personnalisés.

Avec la Huawei Watch FIT 3, bénéficiez d'une vue complète de vos données de sommeil nocturne, gardez un œil proactif sur votre santé cardiovasculaire sans vous fier à des équipements médicaux de pointe, et gérez votre santé physique avec assurance tout au long du mois.