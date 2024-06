Découvrez la Huawei Watch 4 Pro Space Edition : Une montre connectée venue de l’espace

La Huawei Watch 4 Pro Space Edition offre un design unique avec des fonctionnalités améliorées grâce à des mises à jour logicielles récentes. Découvrez pourquoi cette montre se distingue et comment elle peut répondre à vos besoins quotidiens.

Un design inspiré de l’espace

La Watch 4 Pro Space Edition de Huawei se distingue par un design unique qui rappelle l’espace. Son boîtier en titane DLC (diamond-like carbon) offre une protection supérieure contre les rayures, un avantage notable par rapport à la version normale de la Watch 4 Pro.

Boîtier en titane DLC

Lunette en céramique nanocristalline bicolore

Couronne et lunette inspirées des moteurs spatiaux

Avec un poids de 109 grammes, la montre offre une sensation de qualité supérieure. Le bracelet et le boîtier sont mats et résistants aux empreintes digitales, bien que de légères rayures puissent apparaître avec le temps.

Fonctionnalités et compatibilité

La Watch 4 Pro Space Edition est disponible en une seule taille de 46 millimètres et en une seule couleur, gris foncé, au prix de 649 euros. Elle est compatible avec les appareils Android et iOS, et offre une intégration facile avec l’application Huawei Health.

Les fonctionnalités incluent :

Microphone et haut-parleur pour les appels téléphoniques

eSIM pour des appels sans smartphone

Notifications fiables avec affichage des emojis

La configuration initiale nécessite l’application Huawei Health, disponible sur l’Apple AppStore et via APK ou AppGallery pour les appareils Android. La mise à jour vers HarmonyOS 4.2 a étendu les fonctionnalités de l’application, incluant des tendances et des calculs de déficit calorique.

Performances et autonomie de la batterie

La Watch 4 Pro Space Edition utilise une puce Qualcomm et fonctionne sous HarmonyOS 4.2. Les transitions entre les écrans sont fluides et les entrées sont rapides. L’autonomie de la batterie a été optimisée, offrant environ quatre jours d’utilisation intensive ou six jours sans affichage permanent.

Autonomie avec tous les capteurs activés : 4 jours

Autonomie sans affichage permanent : 6 jours

Recharge sans fil rapide avec pad Qi

Santé et fitness : une montre complète

La Watch 4 Pro Space Edition mesure divers paramètres de santé, incluant ECG, pouls, saturation en oxygène et rigidité artérielle. La nouvelle fonctionnalité de « Health Glance » permet une évaluation rapide de l’état de santé.

Les nouveautés incluent :

Calcul du déficit calorique

Plans de jeûne intermittent

Analyse nutritionnelle avec abonnement Health+

La montre propose également des objectifs d’activité avec des cercles et des feuilles de trèfle, et des mesures de sommeil détaillées avec enregistrement des sons du sommeil.

GPS et navigation améliorés

La précision GNSS a été améliorée, permettant des enregistrements d’itinéraires plus précis. La navigation est possible directement depuis la montre grâce à Petal Maps de Huawei.

Points forts :

Précision GNSS améliorée

Navigation avec Petal Maps

Export des itinéraires en fichiers GPX, TCX et KML

Ecran OLED de haute qualité

La Watch 4 Pro Space Edition utilise un écran OLED de 1,5 pouces, offrant une bonne lisibilité et des contrastes riches. La luminosité maximale est cependant inférieure à celle de ses concurrentes comme la Samsung Galaxy Watch6 et l’Apple Watch Series 9.

Caractéristiques de l’écran :

Lisibilité en plein soleil

Luminosité maximale de 663 cd/m²

Scintillement typique des OLED à 60 Hz

Verdict : une montre connectée de haute qualité

La Huawei Watch 4 Pro Space Edition se distingue par son design inspiré de l’espace et ses matériaux de haute qualité. Les mises à jour logicielles ont amélioré l’autonomie de la batterie et ajouté de nouvelles fonctionnalités de santé. Cependant, la gamme d’applications reste limitée et la luminosité de l’écran est inférieure à celle des concurrents.

Alternatives :

Samsung Galaxy Watch6 Classic : écran plus lumineux et plus d’applications grâce à WearOS

OnePlus Watch 2 : autonomie similaire et plus abordable, mais sans option eSIM

Avec un prix de 649 euros, la Huawei Watch 4 Pro Space Edition est disponible chez divers détaillants ainsi que sur la boutique en ligne de Huawei.