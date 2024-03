Découvrez les secrets de la nouvelle Google Pixel Watch 3 avant tout le monde

Dernières fuites avant le lancement : la Google Pixel Watch 3 promet une révolution dans le monde des montres connectées avec une autonomie améliorée et des options de personnalisation plus vastes. Découvrons ensemble ce que Google nous réserve.

Une évolution marquée dans l'ère des montres connectées

Alors que le buzz entourant le lancement imminent de la Google Pixel Watch 3 ne cesse de croître, les dernières informations divulguées suggèrent des améliorations notables, notamment en termes d'autonomie. Les sites de certification, comme Dekra et Safety Korea, ont récemment mis en lumière les caractéristiques techniques de ce bijou technologique, identifié sous le modèle G1QME.

La montre serait équipée d'une batterie de 307mAh

, une légère augmentation par rapport à la batterie de 304mAh du modèle précédent. Depuis le lancement de la première Pixel Watch avec sa batterie de 294mAh, Google a constamment amélioré l'autonomie de ses montres, signe d'un engagement envers l'innovation.

Vers une personnalisation sans précédent

Les rumeurs antérieures avaient déjà suggéré que la Google Pixel Watch 3 introduirait une option de deux tailles, répondant ainsi à une demande fréquente des utilisateurs concernant la disponibilité des tailles. Cette nouvelle itération devrait offrir une flexibilité accrue, permettant à chacun de choisir le format le plus adapté à ses besoins et préférences.

Quelles nouveautés pour la Google Pixel Watch 3 ?

Si les détails concernant la Google Pixel Watch 3 restent encore limités, les experts du secteur anticipent une présentation officielle plus tard cette année, probablement en simultané avec le lancement de la série Pixel 9. Cette montre connectée devrait présenter des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, promettant une expérience utilisateur et des fonctionnalités optimisées.

La Pixel Watch 2, avec son écran AMOLED de 1,2 pouce, est animée par le chipset Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1 et fonctionne sous WearOS 4.

Elle est dotée d'une batterie de 304mAh, garantissant une autonomie de jusqu'à 24 heures, même avec la fonction d'affichage permanent activée.

En outre, elle intègre les fonctionnalités avancées de suivi de la santé de Fitbit, incluant un capteur de fréquence cardiaque multi-chemins, un système de gestion du stress, un suivi des réactions corporelles, une détection de chute et un capteur de température cutanée.

En attente de confirmation officielle

Alors que l'attente se fait de plus en plus grande, les utilisateurs et passionnés de technologie attendent avec impatience plus de détails et une confirmation officielle de Google concernant les spécifications, fonctionnalités et disponibilité de la Google Pixel Watch 3. Ce nouveau modèle promet de repousser les limites de ce que l'on peut attendre d'une montre connectée, en offrant une expérience plus riche, personnalisée et adaptée aux besoins de chacun.