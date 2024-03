Découvrez la fusion entre Art et Temps : La nouvelle collection Swatch x Tate Gallery éblouit le monde

Quand l'art rencontre l'horlogerie, cela donne naissance à une collection unique en son genre. Swatch, reconnu pour ses collaborations artistiques emblématiques, s'associe cette fois avec la prestigieuse Tate Gallery de Londres pour lancer « Swatch Art Journey 2024 ». Une série de montres qui redéfinit l'expression artistique au poignet, avec des œuvres issues de la vaste collection de la Tate. Plongez dans un voyage où chaque tic-tac est une célébration de l'art.

Une collaboration historique

La relation entre Swatch et l'univers de l'art n'est pas nouvelle. Depuis des années, la marque suisse collabore avec des artistes de renom tels qu'Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et s'associe à des institutions majeures comme le Musée d'Art Moderne de New York et le Louvre. Aujourd'hui, Swatch franchit un nouveau cap avec une première collaboration d'envergure avec la Tate Gallery de Londres. Cette initiative, baptisée « Swatch Art Journey 2024 », met en lumière sept chefs-d'œuvre d'artistes légendaires tels que J.M.W. Turner, Marc Chagall, Joan Miró, Fernand Léger, Henri Matisse, Wilhelmina Barns-Graham et Louise Bourgeois.

Une collection capsule inspirée par l'art : Les œuvres sélectionnées prennent vie sur les cadrans des montres et se prolongent sur les bracelets, offrant aux amateurs d'art et d'horlogerie une occasion unique de porter une pièce d'héritage artistique.

Une immersion dans l'art au quotidien

Le choix de ces artistes et de leurs œuvres pour la collection Swatch x Tate Gallery n'est pas anodin. Chaque montre est une fenêtre ouverte sur l'univers d'un artiste, transformant un simple accessoire en une déclaration d'amour à l'art. Le directeur général de Swatch, Alain Villard, souligne l'importance de l'art pour la marque et se dit « extrêmement enthousiaste » de cette nouvelle association avec la Tate Gallery. Cette collaboration permet de transporter des chefs-d'œuvre iconiques directement au poignet des personnes, les invitant à une expérience Art Journey inoubliable.

L'expérience Art Journey : Pour approfondir cette expérience artistique, Swatch parraine les soirées Tate Modern Lates. Pendant un an, le dernier vendredi de chaque mois, les visiteurs peuvent profiter gratuitement d'une soirée au musée avec DJ, nourriture, boissons, conférences spéciales et ateliers.

Une accessibilité mondiale

La collection Swatch x Tate Gallery ne se limite pas à une expérience exclusive dans un lieu ou une région. Elle sera disponible dans les boutiques Swatch du monde entier, ainsi que sur le site swatch.com. De plus, les amateurs d'art pourront se procurer ces montres uniques dans les boutiques de la Tate Gallery et sur leur plateforme de commerce électronique. Les prix, adaptés au marché français, varient entre environ 95 € et 105 €, rendant cette expérience artistique accessible à un large public.

Une portée internationale : Cette collaboration entre Swatch et la Tate Gallery symbolise une fusion réussie entre l'art et l'horlogerie, accessible à tous, partout dans le monde.

Une collection qui marque les esprits

La collection Swatch Art Journey 2024 ne se contente pas de célébrer l'art ; elle invite à une réflexion plus profonde sur le temps et la manière dont il est perçu et vécu. Chaque montre, par son design et son histoire, évoque une connexion intime avec le temps, l'art et la mémoire collective. C'est une invitation à voir le temps sous un jour nouveau, à travers le prisme de l'art.

L'art au poignet : Plus qu'un simple accessoire, chaque montre de la collection est un manifeste artistique, une célébration de la beauté et de l'histoire, un pont entre le passé, le présent et l'avenir.

La nouvelle collection Swatch x Tate Gallery est une véritable œuvre d'art, qui transcende les frontières traditionnelles de l'horlogerie et de l'art. Elle est le symbole d'une rencontre magique entre le temps et l'expression artistique, offrant à chacun la possibilité de porter un morceau d'histoire artistique au poignet. Cette collaboration historique marque un tournant dans la manière d'appréhender et de vivre l'art au quotidien, faisant de chaque instant un hommage au génie créatif qui définit notre humanité.