Découvrez la Citizen Tsuyosa Small Second : Une montre mécanique pas chère et raffinée

La collection Tsuyosa de Citizen, qui signifie « force » en japonais, propose des montres mécaniques élégantes et abordables pour un usage quotidien. Zoom sur la Citizen Tsuyosa Small Second, une déclinaison plus raffinée dotée d'un cadran texturé et d'un mouvement automatique avec petite seconde décentrée. Un bel hommage aux montres habillées japonaises des années 70-80, modernisé pour les passionnés d'aujourd'hui.

Un boîtier de 40 mm en acier poli, étanche à 50 mètres

Le boîtier de la Citizen Tsuyosa Small Second mesure 40 mm de diamètre pour environ 12 mm d'épaisseur et 45 mm de longueur de cornes. Malgré ces dimensions contenues, la montre offre une belle présence au poignet grâce à son épaisseur et ses larges cornes. Entièrement poli, il est étanche à 50 mètres et protège le cadran par un verre saphir plat. La couronne, de taille modeste, est placée à 4h pour un confort optimal, un clin d'œil aux montres des années 70-80 dont la Tsuyosa s'inspire.

Boîtier en acier de 40 mm de diamètre

Étanche à 50 mètres avec verre saphir

Couronne positionnée à 4h pour un meilleur confort

Un cadran texturé façon guilloché, avec petite seconde à 6h

Le principal attrait de cette Citizen Tsuyosa Small Second réside dans son cadran texturé évoquant un guilloché, technique de gravure traditionnelle qu'on retrouve sur des montres de luxe bien plus onéreuses. Certes, il s'agit ici d'un motif embossé et non d'un véritable guilloché fait main, mais le rendu est superbe, d'autant plus qu'il est magnifié par des coloris vifs. Autre particularité, le cadran arbore un compteur petite seconde à 6h qui renforce son look néo-vintage.

Malgré ces éléments décoratifs, la Tsuyosa Small Second reste très lisible grâce à des index appliques et des aiguilles légèrement surdimensionnés, tous garnis de matière luminescente. On apprécie la grande sobriété du cadran, dépourvu de toute inscription superflue.

Un calibre maison valorisé par un fond saphir

Cette Citizen Tsuyosa Small Second est animée par le calibre maison 8322, visible à travers un fond saphir. Moins haut de gamme que les calibres 9000 de Citizen qui équipent des montres au moins deux fois plus chères, il s'agit d'une version améliorée des mouvements 8000. Battant à 3 Hz, il est agrémenté de quelques finitions et délivre une confortable réserve de marche de 60 heures.

Un mouvement intéressant qui montre la volonté de Citizen de concurrencer des calibres comme le Powermatic 80 du Swatch Group sur le segment des montres mécaniques accessibles, tout en incitant les amateurs à s'intéresser aux gammes supérieures de la marque.

Un bracelet acier massif avec maillons à dégagement rapide

La Citizen Tsuyosa Small Second est proposée sur un bracelet en acier à maillons de 20 mm de large. Assez imposant par rapport aux dimensions du boîtier, il aurait gagné à s'affiner davantage vers le fermoir pour apporter plus d'élégance à l'ensemble. Cependant, la fabrication de maillons supplémentaires aurait renchéri le prix de la montre. Ce bracelet est équipé d'un système de dégagement rapide pratique, mais qui impose l'achat de bracelets spécifiques en cas de changement.

Un rapport qualité-prix imbattable sur le segment des dress watches mécaniques

Proposée autour de 500-600 € selon les versions, la Citizen Tsuyosa Small Second offre un rapport qualité-prix exceptionnel. C'est l'une des montres mécaniques habillées les plus intéressantes du marché sur cette tranche tarifaire. Certaines finitions sont perfectibles, comme la massivité du bracelet, mais l'ensemble respire la qualité et le soin. Avec son look néo-vintage, son cadran guilloché, sa petite seconde et ses coloris punchy, cette Tsuyosa Small Second a un charme fou qui séduira les amateurs de belles mécaniques accessibles. Citizen réussit son pari de démocratiser la montre automatique de caractère, intemporelle et désirable, sans sacrifier la qualité de fabrication. Élégante, fiable, polyvalente, c'est la parfaite porte d'entrée dans le monde des « vraies » montres pour les passionnés qui n'ont pas un gros budget.