Découvrez la CIGA Design Series Y Eastern Jade, l’alliance parfaite de modernité et d’héritage chinois

CIGA Design frappe fort avec sa nouvelle Series Y Eastern Jade. Cette montre d’exception allie innovation matérielle, design avant-gardiste et héritage culturel chinois. Découvrez comment ce garde-temps repousse les limites de l’horlogerie contemporaine et pourquoi il est destiné à devenir l’objet de convoitise des collectionneurs avertis.

Un boîtier révolutionnaire en céramique de jade

La CIGA Design Series Y Eastern Jade se démarque d’emblée par son boîtier carré de 43 mm de largeur et 12,9 mm d’épaisseur. Contrairement aux apparences, ce boîtier offre un confort surprenant au porter grâce à ses angles arrondis et son design sans cornes. La véritable innovation réside dans son matériau : une céramique de jade exclusive, fruit d’un processus de frittage à haute température enrichi en oxygène.

Ce nouveau matériau combine la résistance aux rayures de la céramique moderne avec la profondeur et le brillant du jade. Sa couleur noire profonde et réfléchissante surprend au premier abord, mais révèle rapidement sa nature unique. Plus lourd qu’une céramique traditionnelle, il offre une sensation de poids agréable au poignet et reste étonnamment frais au toucher.

Un cadran squelette futuriste et lisible

Le cadran de la CIGA Design Series Y Eastern Jade pousse plus loin le concept de squelettage cher à la marque. Le pont principal en forme de X s’étend jusqu’à un anneau extérieur, créant l’illusion d’un mouvement circulaire flottant dans une ouverture carrée. Cette astuce de design améliore considérablement la lisibilité, souvent problématique sur les montres squelettes.

Les index des heures, gravés et polis, s’intègrent harmonieusement à l’anneau extérieur. Une échelle des minutes ingénieuse utilise les dents d’engrenage du bord extérieur, permettant une lecture précise sans compromettre l’esthétique futuriste. Les larges aiguilles squelettes et la trotteuse en forme d’engrenage stylisé ajoutent une touche d’originalité supplémentaire.

Des finitions soignées et variées

CIGA Design impressionne par la qualité et la diversité des finitions sur la Series Y Eastern Jade. Le pont principal en X arbore une finition polie et rainurée contrastant avec sa base noire mate. On trouve également des angles polis, du sablage mat et un barillet à remontage automatique élégamment brossé. Cette attention aux détails élève le niveau de finition par rapport aux précédentes créations de la marque.

Un mouvement automatique performant

Le cœur de la CIGA Design Series Y Eastern Jade est le calibre automatique CD-02. Visible à travers le fond transparent, il offre un rotor noir strié dominant un assemblage de ponts squelettes et d’éléments de rouage en noir mat, acier poli et laiton. Avec une réserve de marche de 40 heures, une fréquence de 28 800 alternances par heure et une précision de -15/+30 secondes par jour, ce mouvement répond aux attentes de sa catégorie de prix.

Un bracelet en céramique noire assortie

La montre est équipée d’un bracelet à maillons simples en céramique noire polie. Bien que les tolérances soient un peu plus larges que certains concurrents, notamment au niveau du fermoir papillon, il complète parfaitement le look avant-gardiste et sombre de l’ensemble.

Une montre qui repousse les limites

Avec la Series Y Eastern Jade, CIGA Design s’affirme comme l’une des marques les plus innovantes du boom horloger chinois actuel. Cette montre incarne parfaitement la philosophie de la marque : allier concepts ultra-modernes et motifs traditionnels chinois. Elle prouve que l’horlogerie chinoise a encore de belles surprises à nous réserver et que l’innovation reste au cœur de cette industrie en pleine expansion.

Le mot de la fin

La CIGA Design Series Y Eastern Jade est bien plus qu’une simple montre : c’est une véritable déclaration d’intention. Avec son matériau innovant, son design avant-gardiste et ses finitions soignées, elle s’impose comme une pièce incontournable pour les amateurs d’horlogerie contemporaine. Disponible au prix de 560 euros, elle offre un rapport qualité-prix exceptionnel pour une montre aussi audacieuse et techniquement avancée. Que vous soyez fasciné par l’innovation horlogère, attiré par le design futuriste ou simplement à la recherche d’une pièce d’exception, la Series Y Eastern Jade mérite assurément votre attention.