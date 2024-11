Découvrez la Casio G-Shock GMWB5000TCC : une révolution du design “Full Metal” avec un motif camouflage circuit

in

Casio repousse une nouvelle fois les limites de sa gamme G-Shock Full Metal avec la GMWB5000TCC. Dotée d’un boîtier en alliage de titane innovant et d’un motif unique inspiré des circuits électroniques, cette montre est un véritable chef-d’œuvre de technologie et de style.

Un design captivant inspiré des circuits électroniques

La G-Shock GMWB5000TCC, dernière addition de Casio à la famille Full Metal, se distingue par un motif gravé inspiré des circuits imprimés, qui couvre l’ensemble de son boîtier et de son bracelet. À la croisée du design futuriste et de la technologie, cette montre conserve les lignes emblématiques du modèle 5600 mais introduit une esthétique captivante avec un style en camouflage circuit.

Mesurant 43,2 mm de largeur, le boîtier octogonal reprend le design caractéristique de la série Full Metal. Les amateurs de G-Shock reconnaîtront les classiques comme les protubérances latérales et les encoches de cornes, ainsi que le robuste bisel octogonal. Pourtant, l’apparence de la GMWB5000TCC marque une rupture nette avec les modèles précédents, misant sur un traitement de surface multicouche pour un effet visuel inégalé.

Un alliage de titane exclusif pour un style et une robustesse incomparables

Le boîtier et le bracelet de la GMWB5000TCC sont fabriqués dans un alliage de titane TranTixxii, développé en collaboration avec Nippon Steel Corporation. Cet alliage combine légèreté, résistance exceptionnelle et une facilité de polissage. Contrairement aux éditions “Virtual Armor”, la GMWB5000TCC arbore des encoches de cornes plus classiques, renforçant son design intemporel tout en préservant sa signature unique.

Le processus de finition en quatre étapes illustre l’attention de Casio au détail :

Un polissage intégral de l’alliage brut de titane.

Un premier passage de gravure laser pour tracer le motif initial.

pour tracer le motif initial. Une application de revêtement ionique noir pour un effet profond.

pour un effet profond. Un second passage de gravure, révélant les reflets argentés du titane et créant un jeu subtil d’ombres et de lumière.

Ce procédé crée un motif dense et structuré, une fusion entre la technologie numérique et l’élégance d’un objet d’art. Le résultat final est une montre au charme sophistiqué, qui attire le regard et célèbre l’esprit électronique au cœur de la série G-Shock.

Une montre robuste et étanche, fidèle à la tradition G-Shock

Comme toute G-Shock, la GMWB5000TCC offre une robustesse légendaire, avec une résistance aux chocs et une étanchéité de 200 mètres. Que ce soit en conditions extrêmes ou pour une utilisation quotidienne, cette montre ne craint rien, grâce à son design résistant et son architecture bien pensée.

Un cadran fidèle aux standards G-Shock avec une touche premium

Le cadran de la GMWB5000TCC conserve l’esthétique numérique classique de la marque, mais se distingue par un affichage LCD inversé, ajoutant une touche sophistiquée et contemporaine. Ce cadran digital, au-delà de son apparence, est extrêmement fonctionnel, offrant un ensemble complet de complications numériques.

En complément du boîtier, le motif de circuit imprimé se prolonge sur la lunette intérieure du cadran, créant une parfaite continuité visuelle et renforçant l’identité électronique de la montre. Cet hommage aux circuits électroniques constitue un rappel visuel de la nature technologique de la G-Shock.

Mouvement solaire avancé : le module 3459

La GMWB5000TCC est animée par le module 3459, un mouvement solaire de pointe développé en interne par Casio. En plus de la recharge solaire, ce mouvement offre une large gamme de fonctionnalités, parmi lesquelles :

Un chronographe au 1/100e de seconde.

Un minuteur de 24 heures.

Un calendrier perpétuel.

Un affichage de l’heure mondiale.

Cinq alarmes personnalisables.

La GMWB5000TCC est également équipée de la technologie Multi-Band 6, qui permet une mise à l’heure automatique six fois par jour via les signaux radio, garantissant ainsi une précision parfaite en toutes circonstances. Même sans signal, le module 3459 offre une précision de ±15 secondes par mois et une autonomie de 22 mois en pleine charge solaire.

Un bracelet harmonieux et léger pour un confort optimal

Le bracelet de la GMWB5000TCC complète parfaitement le design du boîtier. Fabriqué dans le même alliage TranTixxii, il bénéficie du même processus de finition en quatre étapes, créant une continuité visuelle avec le boîtier. Chaque maillon large est orné du motif de circuit imprimé, offrant un style homogène et distinctif qui fait écho à l’esthétique futuriste de la montre.

Grâce à l’alliage de titane, ce bracelet est extrêmement léger, garantissant un confort optimal au poignet malgré la robustesse de l’ensemble. Casio a conçu un modèle qui combine allure, légèreté et solidité, idéal pour ceux qui cherchent un accessoire à la fois stylé et durable.

Un hommage au digital avec un design avant-gardiste

Avec la GMWB5000TCC, Casio dépasse les frontières de l’horlogerie traditionnelle et rend hommage à son héritage numérique en intégrant un design directement inspiré des circuits électroniques. Cette montre est une pièce rare, tant pour les collectionneurs de G-Shock que pour les passionnés de technologie et de design contemporain. Son prix de lancement en France est fixé autour de 1700 €, disponible via les revendeurs officiels et le site de la marque.

La GMWB5000TCC s’impose comme une véritable œuvre d’art portable, célébrant l’âme digitale de G-Shock tout en ajoutant une touche de sophistication inédite.