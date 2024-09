Découvrez la Casio Edifice qui va faire vibrer les amateurs de montres et de sport automobile

La nouvelle Casio Edifice TOM’S 50e Anniversaire est bien plus qu’une simple montre. C’est un véritable hommage horloger à cinq décennies de passion automobile, alliant technologie de pointe et design inspiré des circuits. Plongez dans l’univers fascinant de cette édition limitée qui risque de s’arracher comme des petits pains.

Une montre légère comme une plume, robuste comme une voiture de course

La Casio Edifice TOM’S 50e Anniversaire frappe d’emblée par sa légèreté stupéfiante. Avec un boîtier de 44,5 mm de diamètre et 13,3 mm d’épaisseur, on pourrait s’attendre à une montre imposante. Pourtant, grâce à sa structure squelettée en résine renforcée de fibres de carbone, baptisée « Sospensione« , cette Edifice ne pèse que 56 grammes ! C’est à peine plus lourd qu’une plume, mais avec une présence au poignet indéniable.

Le design des cornes, inspiré des suspensions de voitures de course, attire immédiatement le regard. Avec une longueur de 50,1 mm d’un bout à l’autre des cornes, la montre affirme sa sportivité sans compromis. Le noir dominant et les formes ajourées contribuent à alléger visuellement l’ensemble, pour un résultat à la fois technique et élégant.

Un cadran qui raconte une histoire de passion automobile

Au premier coup d’œil, on pourrait croire à un chronographe de course classique. Mais en y regardant de plus près, chaque élément du cadran de la Casio Edifice TOM’S 50e Anniversaire rend hommage à l’histoire commune de TOM’S et Toyota sur les circuits. Les sous-cadrans translucides à 12h et 6h reprennent le motif des jantes Igeta à quatre boulons de la légendaire TOM’S KP47 Starlet. L’anneau coloré entre le rehaut et le cadran principal en fibre de carbone tressée rappelle quant à lui la livrée blanc, rouge et vert de cette icône du sport automobile.

Le motif en nid d’abeilles autour du guichet de date à 3h n’est pas là par hasard : il reproduit la calandre de la KP47 Starlet. Même le fond lavande de ce guichet est un clin d’œil au couvre-culasse violet si caractéristique de ce modèle mythique. Casio a poussé le souci du détail jusqu’à imprimer discrètement un « 36 » fantôme sur le verre saphir, en hommage à la Castrol TOM’S Supra championne du JGTC en 1997.

Une technologie de pointe au service de la précision

Sous ses airs de chronographe mécanique, la Casio Edifice TOM’S 50e Anniversaire abrite le module 5530, un mouvement solaire à quartz développé en interne par Casio. Cette petite merveille de technologie offre une précision de +/- 20 secondes par mois et une réserve de marche impressionnante de 5 mois une fois complètement chargée. Le chronographe à rattrapante ajoute une touche de sophistication supplémentaire, même si la lecture des secondes sur le sous-cadran gris à 6h peut s’avérer délicate en conditions de faible luminosité.

Un bracelet qui perpétue l’héritage TOM’S

Casio a accordé un soin tout particulier au bracelet de cette Edifice TOM’S 50e Anniversaire. En cuir noir, il arbore fièrement un patch de course TOM’S brodé en vert et jaune côté 6h. Les tranches du bracelet, peintes en vert forêt, rappellent l’une des couleurs emblématiques de l’écurie. Même les passants n’ont pas échappé à cette débauche de détails : l’un en cuir aux couleurs de course blanc, vert et rouge, l’autre en acier inoxydable noir reprenant la forme effilée et les découpes circulaires des rétroviseurs allégés de la KP47 Starlet.

Une montre collector à un prix accessible

La Casio Edifice TOM’S 50e Anniversaire est bien plus qu’un simple garde-temps. C’est un morceau d’histoire automobile au poignet, un objet de collection qui ravira les passionnés de montres comme les amateurs de sport mécanique. Bien que Casio ne mentionne pas explicitement une production limitée, il y a fort à parier que cette édition spéciale ne sera disponible que pour une durée limitée.

Proposée au prix public conseillé de 285 euros, cette Edifice offre un rapport qualité-prix exceptionnel compte tenu de sa sophistication technique et de son statut de pièce commémorative. Les amateurs auront tout intérêt à ne pas trop tarder s’ils veulent s’offrir ce petit bijou de technologie et de design.

Le verdict : une montre qui fait honneur à l’héritage Casio Edifice

La Casio Edifice TOM’S 50e Anniversaire réussit le tour de force de conjuguer innovation horlogère, design avant-gardiste et nostalgie automobile. Son boîtier ultra-léger en carbone, son cadran fourmillant de détails et sa technologie solaire en font une montre résolument tournée vers l’avenir, tout en rendant un hommage vibrant à cinq décennies de succès sur les circuits.

Que vous soyez fan de la marque Casio, passionné de sport automobile ou simplement à la recherche d’une montre originale et performante, cette Edifice a tous les atouts pour vous séduire. Son prix accessible en fait une opportunité à ne pas manquer pour les collectionneurs en herbe comme pour les amateurs de belles mécaniques. Une chose est sûre : cette édition limitée a tout pour devenir un futur objet de collection très recherché.