Découvrez en exclusivité la nouvelle Patek Philippe Nautilus Flyback chronographe en or blanc avec bracelet en denim – Une montre de luxe révolutionnaire !

Patek Philippe, la célèbre maison horlogère suisse, vient de dévoiler sa dernière création : la Nautilus Flyback Chronographe référence 5980/60G-001. Cette montre exceptionnelle allie l’élégance intemporelle de la collection Nautilus à une touche de modernité et de décontraction, grâce à son boîtier en or blanc et son cadran opalin gris-bleu poudré.

Un design contemporain et casual

La nouvelle Nautilus Flyback Chronographe remplace les versions en or rose et bicolores, qui étaient au catalogue depuis près de quatorze ans. Cette montre apporte un vent de fraîcheur à la collection, avec son cadran gris-bleu opalin qui rappelle le bleu soleil du modèle 5811, mais dans une teinte plus poudreuse et contemporaine.

Les aiguilles bâton classiques offrent une excellente lisibilité sur ce cadran original. Patek Philippe a choisi de lancer cette nouvelle référence 5980 avec un bracelet en veau embossé d’un motif denim, qui s’harmonise parfaitement avec la couleur du cadran. Ce bracelet apporte une touche casual et moderne à la montre, tout en mettant en valeur le boîtier Nautilus.

Des caractéristiques techniques de haut vol

Le boîtier de 40,5 mm de diamètre et 12,2 mm d’épaisseur est en or blanc et offre une étanchéité de 30 mètres. Au dos de la montre, on peut admirer le calibre CH 28‑520 C/522, un mouvement mécanique à remontage automatique qui bat à une fréquence de 4 Hz et offre une réserve de marche de 45 à 55 heures.

La Nautilus Flyback Chronographe est équipée, comme son nom l’indique, d’une fonction chronographe flyback avec compteurs 60 minutes et 12 heures à 6 heures. Cette complication permet de mesurer des temps courts successifs en un seul clic, sans avoir à arrêter et réinitialiser le chronographe.

Un modèle unique et exclusif

Actuellement, cette nouvelle Patek Philippe Nautilus Flyback Chronographe référence 5980/60G-001 est le seul modèle de chronographe Nautilus en production. Elle est proposée au prix de 61 000 €, ce qui en fait une montre de luxe réservée aux collectionneurs et aux passionnés d’horlogerie haut de gamme.

Boîtier en or blanc de 40,5 mm de diamètre et 12,2 mm d’épaisseur

Étanchéité de 30 mètres

Cadran opalin gris-bleu poudré avec aiguilles bâton

Calibre CH 28‑520 C/522 à remontage automatique

Fonction chronographe flyback avec compteurs 60 minutes et 12 heures

Bracelet en veau embossé d’un motif denim

Prix : 61 000 €

La Nautilus Flyback Chronographe en or blanc avec bracelet en denim est une montre d’exception qui allie tradition horlogère, innovation technique et design contemporain. Une création unique signée Patek Philippe, qui séduira les amateurs de montres de luxe en quête d’originalité et de raffinement. Cette pièce exclusive incarne parfaitement l’esprit de la collection Nautilus, tout en y apportant une touche de fraîcheur et de modernité.