Découvrez comment Cartier redynamise l’avenir de l’horlogerie avec son prestigieux Prix

À la recherche des talents horlogers de demain, Cartier relance son célèbre Prix pour les horlogers en herbe, invitant les participants à réinventer le mouvement du pendule à travers le thème « Magie des Sens ».

Un concours renouvelé pour capturer de nouveaux talents

Cartier, célèbre joaillier parisien, vient d'annoncer la réouverture des candidatures pour le Prix Cartier pour les Talents Horlogers de Demain. Initié il y a trente ans par l'Institut Horlogerie Cartier, ce prix vise à reconnaître et soutenir les apprentis horlogers en Suisse, en France, en Allemagne et, nouveauté de cette année, en Belgique.

Cette compétition, axée sur la pratique, défi les nouveaux venus de transformer un mouvement autour d'un thème spécifique. Pour l'édition 2024, les horlogers devront réimaginer un mouvement de pendule, pilier de Cartier depuis plus d'un siècle, en y apportant des innovations esthétiques et techniques en rapport avec le thème de la « Magie des Sens ».

Le processus de sélection et le déroulement du concours

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 30 août, après quoi un panel de cinq experts horlogers, incluant des personnalités telles que le horloger indépendant Kari Voutilainen et le spécialiste des montres Roy Davidoff, sélectionnera douze participants. Ceux-ci comprendront six techniciens et six apprentis qui auront ensuite 80 heures réparties sur deux mois pour développer leur projet, avec le soutien d'un mentor expérimenté.

Le 16 décembre, les finalistes présenteront leurs projets devant le jury à la Maison des Métiers d'Art à La Chaux-de-Fonds, en Suisse.

La cérémonie de remise des prix et les récompenses

La cérémonie de remise des prix aura lieu en janvier 2025. Cartier récompensera l'excellence technique ainsi que le flair créatif. Les deux grands gagnants se verront offrir un stage chez Cartier, tandis que les trois lauréats dans les deux catégories recevront une montre Cartier ainsi qu'une invitation à visiter plusieurs sites de Cartier en France et en Suisse.

Une initiative bénéfique pour tous

Cartier n'est pas la seule maison de renom à se concentrer sur la promotion de la nouvelle génération d'horlogers. Louis Vuitton et F.P. Journe proposent également des prix pour encourager les nouveaux venus. Le Prix de la Montre Louis Vuitton pour les Créatifs Indépendants a été lancé cette année, évaluant les œuvres de talents émergents par un comité international d'experts horlogers. Le gagnant reçoit un trophée en argent, une bourse de 150 000 euros et un mentorat d'un an à La Fabrique du Temps, le manufacturier moderne de LV en Suisse.

De même, le Concours Jeune Talent F.P. Journe, en partenariat avec The Hour Glass depuis 2015, aide les étudiants en horlogerie et les jeunes diplômés à se faire un nom en mettant en avant leur travail. Le gagnant reçoit un diplôme et 50 000 francs suisses pour acheter des outils de horlogerie et financer son projet horloger.

De telles initiatives sont, naturellement, avantageuses pour tous. Cartier, Louis Vuitton et F.P. Journe peuvent ainsi découvrir de nouvelles idées, se familiariser avec de nouveaux talents et recruter des horlogers pour leurs propres maisons. L'industrie horlogère, confrontée à une pénurie de main-d'œuvre, aura besoin, d'ici 2026, de 4 000 nouveaux horlogers en Suisse pour répondre à la demande croissante et compenser le départ à la retraite des employés actuels.

Face à ces défis, le Prix Cartier pour les Talents Horlogers de Demain apparaît comme une pierre angulaire dans la préservation du savoir-faire horloger traditionnel tout en injectant une nouvelle vigueur grâce à l'innovation et la créativité des jeunes talents.