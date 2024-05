Découvrez ces 5 montres Omega iconiques pour nouveaux collectionneurs à prix imbattables !

Omega est une marque horlogère suisse de renommée mondiale, connue pour ses montres de haute qualité et ses designs intemporels. Si vous êtes un nouveau collectionneur à la recherche d'une montre Omega abordable, vous êtes au bon endroit. Nous avons sélectionné pour vous 5 modèles iconiques à des prix accessibles, parfaits pour débuter votre collection.

Omega Speedmaster Moonwatch Professional : La montre des astronautes

Lancée en 1957, la Speedmaster est devenue synonyme de conquête spatiale et d'aventure. Son design emblématique a peu changé au fil des décennies, faisant de la Moonwatch une montre reconnaissable entre toutes. Dernièrement mise à jour en 2021, elle arbore un cadran noir distinctif protégé par un verre hésalite ou saphir, des aiguilles fines des heures et des minutes, un compteur des secondes, des totalisateurs 30 minutes et 12 heures, ainsi qu'une aiguille centrale caractéristique pour le chronographe.

Le cœur de ce chronographe est le calibre mécanique 3861 d'Omega, une version améliorée et certifiée Master Chronometer du célèbre calibre 1861. Bien que ce mouvement à remontage manuel ait été perfectionné plusieurs fois au fil des années, il reste essentiellement le même que celui qui équipait les montres ayant accompagné les astronautes de la NASA lors de six missions lunaires.

La Speedmaster Moonwatch Professional est disponible sur bracelet ou sur cuir, avec un prix de départ de 6 500 €, ce qui en fait un excellent rapport qualité-prix parmi les nouveaux chronographes.

Omega Constellation Co-Axial : L'élégance intemporelle

Lancée en 1952, la collection Constellation est un symbole d'élégance et de sophistication. Son cadran caractéristique orné d'un dôme et d'étoiles, représentant les records de précision établis par Omega dans les observatoires du monde entier, en fait un modèle reconnaissable au premier coup d'œil.

En 1982, Omega a introduit la Constellation « Manhattan », avec ses célèbres griffes à 3 et 9 heures qui maintenaient à l'origine le verre saphir en place et garantissaient l'étanchéité de la montre.

Depuis 2007, la Constellation est équipée des calibres Co-Axial propriétaires d'Omega, offrant moins de friction, une plus grande efficacité mécanique et d'excellentes performances chronométriques. Chaque montre dotée d'un calibre Co-Axial est certifiée chronomètre COSC et bénéficie d'une garantie de quatre ans, l'une des meilleures du marché pour une montre mécanique.

Boîtier de 38 mm avec fond saphir et étanchéité à 100 mètres

Disponible en plusieurs tailles et variations

Prix de départ : 4 800 €

Omega Seamaster Aqua Terra Master Co-Axial : Robuste et raffinée

La Seamaster Aqua Terra allie robustesse et lignes épurées. Les cadrans de la collection Aqua Terra 150 M rappellent les magnifiques ponts en bois des plus luxueux voiliers. Le modèle présenté ci-dessus, lancé en 2021, arbore un cadran argenté laqué décoré du motif Teak Concept, reconnaissable à son compteur des secondes introduit cette année-là.

Le boîtier en acier inoxydable de 41 mm abrite le meilleur atout de cette montre : un calibre Omega Master Co-Axial 8916 certifié chronomètre COSC, spécialement conçu pour résister à des champs magnétiques supérieurs à 15 000 gauss. Contrairement à la plupart des montres antimagnétiques, le mouvement de l'Aqua Terra est visible à travers un fond transparent.

L'Omega Seamaster Aqua Terra Master Co-Axial est proposée à partir de 6 100 €.

Omega Seamaster Planet Ocean 600 M Master Chronometer : Performance sous les mers

Omega est au moins aussi réputée pour ses performances sous les mers que dans l'espace, ayant été pionnière dans ces deux domaines. Depuis 1932 et le lancement de la Marine, considérée comme la première montre spécialement conçue pour la plongée profonde, les montres Omega ont accompagné de nombreux explorateurs dans les abysses.

Le biologiste marin William Beebe portait une Omega Marine lors de ses plongées record en bathysphère

Le commandant Yves Le Prieur, inventeur du scaphandre autonome, en portait également une

Jacques Cousteau arborait une célèbre Omega Seamaster PloProf

Jacques Mayol, l'apnéiste surnommé L'Homme Dauphin, portait aussi une Omega Seamaster lors de ses plongées record

Lancée en 2005, la ligne Planet Ocean rend hommage à ce riche héritage. La Seamaster Planet Ocean 600 M arbore une lunette tournante unidirectionnelle en céramique noire montée sur un boîtier en acier inoxydable de 43,5 mm, étanche à 600 mètres. La valve à hélium est la marque d'un véritable instrument de plongée professionnelle.

À l'intérieur du boîtier, visible à travers le fond saphir, bat le calibre Omega Co-Axial 8900 certifié chronomètre COSC. Le balancier libre et les deux barillets contribuent à la précision chronométrique et distinguent ce calibre de ceux que l'on trouve dans de nombreuses autres montres de plongée.

La Seamaster Planet Ocean 600 M Master Chronometer est proposée à partir de 8 800 €.

Omega De Ville Prestige : Elégance pure et intemporelle

Même les aventuriers les plus aguerris doivent parfois porter une montre habillée, et là encore, Omega propose une sélection intemporelle avec la collection De Ville Prestige, caractérisée par un style pur et classique et une apparence luxueuse qui ne se démode jamais.

Le modèle présenté ci-dessus est doté d'un boîtier en acier inoxydable de 39,5 mm avec un cadran bleu frappant à deux zones, protégé par un verre saphir résistant aux rayures. Le boîtier offre une étanchéité à 30 mètres.

Au cœur de cette montre bat le calibre Co-Axial 2500 à remontage automatique. C'est dans ce mouvement qu'a fait ses débuts l'échappement Co-Axial en 1999, lui conférant une importance historique durable.

Cette Omega De Ville Prestige en acier inoxydable est proposée à 4 100 €.

En somme, qu'il s'agisse de chronographes emblématiques comme la Speedmaster Moonwatch, de montres de plongée robustes comme la Seamaster Planet Ocean, ou d'élégantes montres habillées comme la De Ville Prestige, Omega offre une variété de modèles abordables pour les nouveaux collectionneurs. Avec leur riche héritage, leurs mouvements innovants et leur qualité exceptionnelle, ces montres représentent un excellent point de départ pour toute collection horlogère.