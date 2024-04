Découverte majeure pour l’Apple Watch Series 10 : une amélioration de l’écran qui optimisera l’autonomie

La prochaine Apple Watch Series 10 bénéficiera d'une nouvelle technologie d'affichage OLED, promettant une consommation d'énergie réduite et une autonomie de batterie prolongée.

Un écran OLED avancé pour une efficacité énergétique accrue

Selon un rapport publié mardi par The Elec, Apple envisage d'introduire une nouvelle technologie de transistor à film mince oxyde polycristallin à basse température (LTPO) pour l'écran OLED de la Series 10, prévue pour une sortie en 2024. Cette technologie, qui a déjà été partiellement implémentée dans les écrans des modèles précédents, sera étendue pour inclure davantage de transistors TFT, notamment les transistors de pilotage.

Technologie LTPO : Permet une gestion plus efficace de l'affichage, réduisant ainsi la consommation d'énergie.

Améliorations prévues: Extension de l'utilisation de LTPO à tous les TFTs, y compris ceux en dehors de la zone visible de l'écran.

Impact de la technologie LTPO sur la performance et l'autonomie

La transition vers la technologie LTPO pour plus de composants de l'écran de l'Apple Watch Series 10 est une évolution significative. Cette technologie est reconnue pour sa capacité à réduire considérablement la consommation d'énergie, ce qui pourrait résulter en une amélioration notable de l'autonomie de la montre.

Consommation d'énergie : Réduction grâce à une gestion améliorée du taux de rafraîchissement et de l'activité des pixels.

Avantages utilisateurs: Durée de vie de la batterie prolongée, permettant une utilisation plus intensive tout au long de la journée sans rechargement.

Prospectives pour les futurs dispositifs Apple

L'adoption accrue de la technologie LTPO par Apple pourrait également préfigurer des changements similaires pour d'autres appareils, comme l'iPhone. Historiquement, les innovations appliquées à l'Apple Watch ont souvent été intégrées aux modèles ultérieurs d'iPhone. Il est donc probable que les iPhone 16 et 17 bénéficient également de cette technologie, améliorant ainsi leur efficacité énergétique.

Extension aux iPhones : Les modèles Pro et Pro Max de l'iPhone 16 devraient utiliser les TFT LTPO, une pratique qui pourrait s'étendre à tous les modèles de l'iPhone 17.

Influence sur l'industrie: Augmentation de l'utilisation de la technologie LTPO, potentiellement adoptée par d'autres fabricants suivant l'exemple d'Apple.

L'introduction de la technologie LTPO dans l'Apple Watch Series 10 est un pas de géant vers une gestion plus efficace de la consommation d'énergie et une autonomie améliorée. Cette innovation souligne l'engagement continu d'Apple dans la recherche de solutions high-tech permettant de maximiser la performance et la commodité de ses produits.