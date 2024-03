Découverte : La montre Isotope Hydrium X « Will Return » Rouge et l’horloge murale « Wall Return »

Isotope étend sa série Hydrium avec un clin d'œil nostalgique au panneau « Will Return » grâce à une montre et une horloge murale aux designs innovants. Voici tout ce que vous devez savoir sur ces nouveautés captivantes.

Un retour en grande pompe

Après une demande soutenue pour le retour de l'édition limitée « Will Return » de 2021, Isotope, basée au Royaume-Uni, revisite son concept avec la montre Isotope Hydrium X « Will Return » Rouge. Cette dernière ajoute une touche originale au modèle emblématique, sans pour autant trahir l'esprit ludique de la série Hydrium.

Caractéristiques de la montre

La nouvelle montre Isotope Hydrium X « Will Return » Rouge conserve les caractéristiques de design de ses prédécesseurs, avec un boîtier en acier inoxydable microbillé de 40 mm de diamètre et une résistance à l'eau de 300 mètres. La grande nouveauté réside dans son insert de lunette en saphir rouge vif, offrant un contraste saisissant avec le cadran lumineux et les marquages noirs inspirés des panneaux « Will Return ».

Un cadran innovant

Le cadran entièrement lumineux et les aiguilles des heures et des minutes entièrement rouges du modèle « Will Return » Rouge assurent une lisibilité optimale. Le mouvement automatique Landeron suisse sans date, visible à travers le fond transparent, ajoute une touche d'exclusivité avec une décoration raffinée et une précision régulée.

L'horloge « Wall Return »

L'horloge murale Isotope « Wall Return » transpose le charme de la montre « Will Return » sur un grand format de 35 cm de diamètre. Fabriquée en aluminium microbillé et protégée par un cristal minéral bombé, elle arbore un cadran entièrement lumineux pour une visibilité nocturne exceptionnelle. Un mouvement quartz japonais Seiko assure une marche silencieuse et précise.

Disponibilité et prix

Montre Isotope Hydrium X « Will Return » Rouge : Environ 945 € (sans TVA)

Horloge « Wall Return » : Environ 163 € (sans TVA)

Ensemble montre et horloge : Environ 1 060 € (sans TVA)

Cette offre unique est disponible pour une période limitée, du 4 au 10 mars 2024. Alors que la montre « Will Return » Rouge ne sera plus disponible après cette période, l'horloge « Wall Return » restera au catalogue d'Isotope, perdant toutefois son caractère numéroté pour une version légèrement plus onéreuse.

Isotope propose une occasion rare de posséder une pièce d'horlogerie inspirée d'un objet du quotidien transformé en icône. La montre Isotope Hydrium X « Will Return » Rouge et l'horloge « Wall Return » incarnent l'innovation et le design audacieux, marquant une nouvelle étape captivante dans l'histoire de la marque.