Découverte imminente : une nouvelle montre Garmin arrive, et ce n’est pas la Fenix 8 !

Une nouveauté excitante chez Garmin est sur le point de voir le jour, mais contre toute attente, ce ne sera pas la très attendue Fenix 8, ni même un successeur de la robuste Instinct 2. Il semble que nous allons découvrir une nouvelle montre de course d'entrée de gamme dotée d'un écran AMOLED, la Forerunner 165, qui se positionnera entre la Forerunner 55 et la 265 en termes de spécifications et de fonctionnalités.

Les premières rumeurs

Les informations proviennent de Florian du site Fitness Tracker Test, souvent le premier à détecter les signes de lancements à venir, et qui avait déjà été le premier à parler de la Garmin Venu 3 avant sa sortie officielle l'année dernière. Bien qu'aucune image ne soit disponible pour le moment, Flo a remarqué la semaine dernière les listings de plusieurs nouveaux dispositifs sur le site de l'entreprise.

Un design compact avec des améliorations significatives

La Forerunner 165 promet d'être une montre particulièrement compacte, avec un boîtier mesurant seulement 43 x 43 x 11.6 mm, presque identique à la petite Forerunner 55 qui a la même épaisseur et seulement 1 mm de moins en diamètre. Malgré cela, la 165 bénéficiera d'un bien meilleur écran. Il s'agira d'un écran AMOLED vibrant (une grande amélioration par rapport au panneau à mémoire en pixels de la 55), avec une résolution de 390 x 390 pixels comparée aux 208 x 208 pixels de la Forerunner 55.

Cet écran amélioré consommera plus d'énergie, ce qui signifie que la nouvelle montre aura une autonomie légèrement inférieure à celle de la Forerunner 55 (11 jours en mode montre connectée, contre 14 pour l'ancien modèle). C'est tout de même impressionnant, et bien supérieur à la récemment lancée Garmin Lily 2, qui fonctionne seulement cinq jours avec une charge complète.

Comparaison : Forerunner 165 vs 265

Je prévois que la principale différence entre la Forerunner 165 et la 265 réside dans les multi-sports. La Forerunner 265 est une montre triathlon, capable de passer de la natation au cyclisme et à la course dans une seule et même activité. La 165 devrait suivre tous ces sports individuellement, mais pas ensemble. Il semble également que la 165 ne sera disponible qu'en une seule taille, tandis que la 265 est proposée en diamètres de 42 mm et 46 mm.

Potentiel de niche

Si les fuites se confirment, il semble que la nouvelle montre pourrait combler un créneau actuellement occupé par des dispositifs tels que l'Amazfit T-Rex Pro, en ciblant les coureurs qui souhaitent un écran lumineux et attrayant avec un GPS fiable, sans pour autant dépenser une fortune.

Les détails ne seront confirmés qu'au lancement officiel de la montre, et parfois les dispositifs listés sur le site de l'entreprise n'arrivent jamais sur le marché, comme ce fut le cas pour une édition EMS de la Garmin Instinct 2 repérée en mars de l'année dernière sur le site britannique, puis retirée et jamais mentionnée à nouveau.

Cette montre pourrait donc représenter une option intéressante pour ceux à la recherche d'une montre performante à un prix accessible, alliant technologie moderne et design pratique.