Découverte horlogère : la montre Tonda PF Hijri de Parmigiani Fleurier, un chef-d’œuvre de calendrier

Dans l'univers fascinant de la haute horlogerie, Parmigiani Fleurier marque une fois de plus l'histoire avec son dernier modèle, la Tonda PF Hijri Perpetual Calendar. Cet article plonge dans les détails et l'innovation derrière cette pièce exceptionnelle qui mêle habilement tradition et modernité.

L'inspiration derrière la création

Inspiré par la restauration d'une montre de poche présentant un calendrier arabe en 2011, Michel Parmigiani, un horloger et restaurateur de génie, a conçu l'horloge de table Calendrier Hijri. Cette prouesse a été transcendée lorsque ce mécanisme complexe a été adapté à une montre-bracelet, la Hijri Perpetual Calendar, récompensée en 2020 par le Prix d'Innovation du Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG). Trois ans plus tard, Parmigiani Fleurier dévoile la Tonda PF Hijri Perpetual Calendar, habillée d'un boîtier en platine au design revisité et au cadran simplifié, affirmant ainsi son engagement envers l'innovation et l'excellence.

Un design emblématique

La dernière exécution se distingue par un boîtier en acier inoxydable, fidèle à la silhouette Tonda PF caractérisée par une lunette cannelée en platine. Avec sa résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres, son diamètre de 42mm et son épaisseur de 11,2mm, cette montre allie élégance et robustesse. Le cadran vert « Viridian », une nouvelle teinte pour Parmigiani, est orné du guilloché grain d'orge signature de la collection et de marqueurs et aiguilles plaqués or rhodié.

Complexité et tradition du calendrier Hijri

Quatre sous-cadrans affichent les informations du calendrier islamique tabulaire, développé au VIIIe siècle par des érudits et astronomes musulmans. Ce système permet aux historiens de convertir les dates islamiques en dates grégoriennes. Basé sur les cycles lunaires, contrairement au calendrier solaire grégorien, il comprend une alternance de mois de 29 ou 30 jours, formant un cycle de 30 ans composé de 19 années communes et 11 années abondantes.

Les quatre mois sacrés, durant lesquels toute violence est proscrite, soulignent l'importance de la piété et des bonnes actions.

Le mois de Ramadan, marqué en rouge, est une période de jeûne du lever au coucher du soleil, culminant avec l'Eid al-Fitr.

Précision mécanique et esthétique

Au cœur de la Tonda PF Hijri Perpetual Calendar bat le calibre PF009 à remontage automatique, offrant une réserve de marche de 48 heures et une finition de la plus haute qualité, avec des ponts anglés, un rotor squeletté, et des décorations de vagues de Genève et de perlage.

Une œuvre d'art horlogère

La Parmigiani Fleurier Tonda PF Hijri Perpetual Calendar n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, mais une véritable œuvre d'art, mélangeant habilement tradition et innovation. Avec un prix de vente s'élevant à environ 61 000 euros, cette montre s'adresse aux connaisseurs et collectionneurs cherchant à posséder un morceau d'histoire horlogère, témoignant de l'expertise et de la passion de la maison Parmigiani Fleurier.

La Tonda PF Hijri de Parmigiani Fleurier représente un sommet de l'art horloger, alliant avec brio complexité mécanique et beauté esthétique. Ce modèle, enraciné dans la tradition tout en poussant les limites de l'innovation, confirme la position de Parmigiani Fleurier comme l'un des leaders de la haute horlogerie. Elle invite à une réflexion sur le temps, sa mesure, et son importance dans nos vies, tout en offrant une fenêtre sur la richesse culturelle et scientifique du monde islamique.