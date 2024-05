Découverte historique : la montre de poche de Winston Churchill mise aux enchères

Une montre de poche en or, autrefois cadeau du premier ministre libéral à Sir Winston Churchill, fait sensation chez les collectionneurs lors de sa prochaine vente aux enchères par Dawsons.

Un cadeau de valeur historique

La montre de poche en question fut offerte à Winston Churchill par Herbert Asquith, le premier Premier ministre libéral en 1908, en reconnaissance de son passage du parti Conservateur au parti Libéral en 1905. Ce geste marquant de la politique britannique est immortalisé par cette pièce horlogère, inscrite avec le message : « À Winston, avec gratitude, H. H. Asquith, Noël 1905. » La montre arbore également les armoiries de Churchill gravées sur le boîtier avant, ajoutant une touche personnelle et significative à l'objet.

Un parcours à travers le temps

La provenance de cette montre est aussi fascinante que sa conception. Après avoir appartenu à Churchill, elle a été vendue par les orfèvres londoniens Hennell Ltd en 1983 à Nancy Henderson Cole, comtesse d'Enniskillen, qui l'a offerte à son mari, David Cole, 6e comte d'Enniskillen, pour son 65e anniversaire. Depuis, elle a été transmise au sein de la famille jusqu'à son actuel propriétaire anonyme.

Détails et caractéristiques de la montre

Ce garde-temps historique, acquis initialement chez Sir John Bennett, horloger reconnu et titré « Fabricant pour l'Observatoire Royal », est un exemple exquis de l'artisanat horloger de l'époque. Le modèle de montre de poche est un répétiteur de minutes de type « full hunter », entièrement en or 18 carats. Il reflète le luxe et l'importance de l'époque, et est estimé entre 20 000 et 30 000 euros.

Une opportunité unique pour les collectionneurs

La vente de cette montre représente une occasion rare pour les amateurs d'histoire et de montres de posséder un morceau de l'histoire britannique. Edward Langmead, spécialiste des montres chez Dawsons, exprime son enthousiasme : « Il y a des moments dans la vie où l'on se sent véritablement connecté à l'histoire. Avoir l'opportunité de plonger dans le passé de Sir Winston Churchill, tant sur le plan politique que personnel, a été un privilège. Présenter cette montre aux enchères est un grand plaisir. »

En conclusion, la montre de poche de Winston Churchill n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, mais un témoin de l'histoire politique et personnelle d'une figure marquante du XXe siècle. Sa mise aux enchères est un événement à ne pas manquer pour ceux qui chérissent à la fois l'histoire et l'horlogerie de qualité.