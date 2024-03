Découverte exclusive : l’Aquastar Benthos 500 Chronographe, un héritage réinventé

L'introduction de l'Aquastar Benthos 500 Chronographe marque une étape tant attendue dans le monde horloger, fusionnant avec brio l'esthétique intemporelle de son prédécesseur de 1970 et une modernité sans faille. Cet article plonge au cœur de cette montre emblématique, dévoilant ses caractéristiques révolutionnaires et son design méticuleusement repensé pour le confort et l'élégance.

Un retour en grande pompe

La renaissance d'Aquastar depuis 2020 a été saluée par l'introduction de modèles captivants tels que le Deepstar, le Deepstar II et la Série 60, tous accueillis avec enthousiasme par les amateurs d'horlogerie. Cependant, c'est avec l'arrivée du Benthos H1 que l'on a entre-aperçu la volonté de rendre hommage à une des montres de plongée les plus prisées de l'histoire. Face à une demande croissante, Aquastar a finalement exaucé le vœu de ses adeptes en lançant le Benthos 500, véritable chronographe digne de ce nom.

Le Benthos 500 : une prouesse technique et esthétique

Le Benthos 500, dans son édition fondateur Chronographe, se distingue par son mouvement exclusif, conçu spécifiquement pour cette référence, et par ses ajustements de design rendant hommage à l'original de 1970 tout en améliorant le confort de port. Avec un boîtier en acier inoxydable 316L de 42mm de diamètre, une épaisseur réduite à 15,4mm et des modifications judicieuses de l'ergonomie, cette montre est à la fois fidèle à ses racines et parfaitement adaptée aux standards modernes.

Diamètre de 42mm et longueur de 47mm

Boîtier affiné à 15,4mm d'épaisseur

Entre-cornes élargi à 22mm pour un équilibre optimal

Un mouvement à la hauteur des attentes

La réalisation du mouvement a représenté un véritable défi, nécessitant une collaboration de plus de trois ans avec La Joux-Perret pour aboutir au calibre 1MPS. Ce mouvement automatique mono-poussoir, doté d'une réserve de marche de 60 heures, est une innovation marquante pour le Benthos 500, permettant de mesurer jusqu'à 60 minutes avec précision et de fonctionner sous l'eau.

Des détails esthétiques fidèles et modernisés

L'esthétique du Benthos 500 fait écho à son prédécesseur tout en intégrant des touches contemporaines. Le cadran semi-brillant noir, les index appliqués et la Super-LumiNova ecru confèrent à la montre une lisibilité optimale et un charme vintage. L'ajout d'une lunette en céramique noire unidirectionnelle avec marquages lumineux modernise l'ensemble sans trahir l'esprit original.

Un confort inégalé au poignet

Malgré ses dimensions imposantes, le Benthos 500 se distingue par son confort exceptionnel. L'adaptation du bracelet ISOfrane plus large contribue à un équilibre parfait sur le poignet, assurant une expérience de port agréable même pour les plus petits poignets.

Tarification et disponibilité limitée

L'édition fondateur du Benthos 500 Chronographe sera produite en seulement 300 unités numérotées, avec un prix de lancement attractif avant une augmentation prévue. Cette exclusivité, couplée à un design légendaire et à une mécanique d'avant-garde, promet une forte demande.

Édition limitée à 300 exemplaires

Prix de lancement attractif avec augmentation postérieure

Le Benthos 500 Chronographe représente non seulement un hommage à un héritage historique mais aussi une avancée significative dans l'univers des montres de plongée. Son alliance de tradition et d'innovation séduira à coup sûr les passionnés d'horlogerie à la recherche d'une pièce d'exception.