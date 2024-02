Découverte Exclusive: La Montre Hublot Big Bang Unico Green SAXEM

Le monde de l'horlogerie de luxe est constamment en ébullition, proposant des créations toujours plus audacieuses et innovantes. Parmi les pièces qui ont marqué les esprits lors de la LVMH Watch Week 2024, l'une se distingue par sa présence spectaculaire : la montre Hublot Big Bang Unico Green SAXEM. Cette merveille d'horlogerie combine avec brio une esthétique vibrante à une technologie avant-gardiste, capturant l'essence même du renouveau et de l'exubérance.

L'éclat du SAXEM : Un Matériau Hors Norme

Hublot n'a jamais craint de pousser les limites dans le choix des matériaux pour ses garde-temps. Avec le SAXEM (Sapphire Aluminum oXide and rare Earth Mineral), la marque suisse franchit un nouveau palier. Ce matériau, initialement développé pour l'industrie satellitaire, partage des similitudes avec le saphir synthétique mais se distingue par sa structure moléculaire cubique, optimale pour des couleurs intenses et homogènes sous tous les angles.

Les éléments terres rares intégrés dans le processus confèrent à la montre Big Bang Unico Green SAXEM sa teinte verte émeraude éclatante. C'est cette couleur vibrante et transparente qui fait chavirer les cœurs des amateurs d'objets translucides et colorés – une prédilection qui ne s'estompe pas avec l'âge.

Design et Fonctionnalités : Une Harmonie Parfaite

La nouvelle référence 441.JG.4990.RT reste fidèle au modèle phare qu'est la Big Bang Unico Chronograph. Ses dimensions classiques de 42mm de diamètre pour 14.5mm d'épaisseur assurent une présence notable au poignet sans compromettre le confort. Voici ce que propose cette montre :

Boîtier multi-composants en vert émeraude intense.

Cristaux de saphir clairs protégeant le cadran et offrant une fenêtre sur le mouvement via le fond du boîtier.

Composants noirs en titane tels que la couronne et les poussoirs.

Cette montre héberge le mouvement manufacture HUB1280 UNICO 2, un calibre automatique flyback chronographe battant à 28,800vph (4 Hz) avec une réserve de marche de 72 heures. De plus, elle est équipée du système One Click permettant un changement facile du bracelet.

Résistance à l'Eau et Tarification : L'Équation Luxueuse

Bien que les modèles standards en alliage métallique ou en céramique proposent une résistance à l'eau de 100 mètres, ceux dotés d'un boîtier transparent comme la version saphir clair ou la Big Bang Unico Green SAXEM offrent une résistance limitée à 50 mètres. Ces derniers représentent également le haut du panier en termes de prix au sein de la collection.