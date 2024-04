Découverte exclusive : la Montblanc 1858 Minerva Monopusher Chronographe dévoilée à Watches and Wonders 2024

À l'occasion de Watches and Wonders 2024, Montblanc frappe un grand coup en présentant une nouvelle édition limitée de son célèbre chronographe monopoussoir Minerva. Inspirée par l'histoire, cette montre, limitée à seulement 100 exemplaires, dévoile son mécanisme interne à travers un design transparent innovant.

Une tradition de transparence

Montblanc continue de surprendre en rendant hommage à l'art horloger de Minerva avec la nouvelle 1858 Minerva Monopusher Chronographe Dévoilée. Ce modèle se distingue par son utilisation audacieuse du saphir, non seulement pour le verre de couverture et le fond du boîtier, mais aussi à travers cinq fenêtres supplémentaires en cristal de saphir. Ces fenêtres latérales offrent une vue imprenable sur le calibre à remontage manuel, finement décoré, issu des ateliers Minerva de Montblanc.

Calibre MB M17.26, conçu pour une expérience esthétique optimale.

Construction en pilier du mouvement, assurant une vue presque non obstruée des rouages.

Lever de chronographe et échappement visibles, pour le plaisir des passionnés d'horlogerie.

Innovation mécanique et héritage

Le mouvement monopoussoir MB M17.26, héritier du MB M16.26, présente une particularité remarquable : il est inversé. Cette configuration permet de visualiser directement sur le cadran les opérations mécaniques d'activation, d'arrêt et de remise à zéro du chronographe. Le pont de chronographe Minerva, en forme de V et breveté en 1912, ainsi que les ponts en maillechort bleuté, offrent un contraste saisissant et enrichissent visuellement le cadran.

Boîtier en acier inoxydable brossé horizontalement de 43 mm.

Lunette en or blanc cannelée, écho à la première lunette cannelée de Minerva en 1927.

Un design à la croisée des chemins entre art et technologie

Le design de la Montblanc 1858 Minerva Monopusher Chronographe Dévoilée reflète un équilibre parfait entre fonctionnalité et esthétique. Les fenêtres en saphir ajoutent une dimension de transparence, mettant en lumière le savoir-faire horloger de Montblanc et la qualité de finition de chaque composant. Cet hommage au patrimoine Minerva s'intègre parfaitement dans la collection 1858, connue pour ses références au monde de l'exploration et de l'aventure.

Transparence des composants grâce à un usage innovant du saphir.

Un design qui permet une immersion visuelle dans le cœur battant de la montre.

Édition limitée et exclusivité

Avec seulement 100 exemplaires disponibles, la Montblanc 1858 Minerva Monopusher Chronographe Dévoilée est un véritable objet de collection. Chaque montre est un témoignage de l'ingénierie horlogère d'exception et de l'art décoratif minutieux, rendant chaque pièce unique. La raréfaction de ce modèle augmente sa valeur tant pour les collectionneurs que pour les amateurs d'horlogerie fine.

Une série très limitée qui renforce son exclusivité et son attractivité.

Un investissement potentiel pour les connaisseurs et les passionnés d'horlogerie.

Cette nouvelle montre Montblanc, proposée au prix d'environ 52 000 euros, représente non seulement un sommet de l'artisanat horloger mais aussi une prouesse de design moderne. Elle incarne l'essence même de la sophistication et de l'innovation dans le domaine des montres de luxe.