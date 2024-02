Découverte exaltante de la nouvelle Zenith Chronomaster Sport Titanium

Une révolution dans l'univers horloger : Zenith dévoile la version Titane de sa célèbre Chronomaster Sport – une prouesse technique alliant légèreté et précision.

L'Évolution d'une Icône

Les connaisseurs et passionnés d'horlogerie classique et connectée savent que certaines montres transcendent le temps. C'est le cas de la Zenith Chronomaster Sport, qui, depuis son introduction en 2021, a su captiver les amateurs d'instruments de mesure du temps. Aujourd'hui, Zenith pousse l'innovation plus loin en présentant sa dernière merveille : la Chronomaster Sport en Titane. Cette nouvelle référence n'est pas seulement un hommage à l'héritage de la marque ; c'est un véritable bond en avant dans la quête de performances et d'élégance.

Détails Techniques

Boîtier et bracelet en titane grade 5

Finition satinée avec des touches polies pour un contraste raffiné

Mouvement El Primero 3600, symbole d'excellence chronographique

Le boîtier de 41 mm, réalisé dans un titane de grade 5, se distingue par sa finition satinée majoritaire, rehaussée par des touches soigneusement polies. Zenith a également opté pour une lunette en titane gravée d'une échelle au 1/10e de seconde, apportant une dimension sportive tout en conservant une allure sophistiquée. En effet, le titane n'est pas seulement esthétiquement plaisant ; il offre également une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres, essentielle pour toute montre sportive digne de ce nom.

Un Design Monochrome Élégant

Cette nouvelle mouture arbore fièrement son cadran tricolore signature dans des nuances monochromes subtiles. Les compteurs du chronographe se détachent avec élégance sur un fond nickel-gris galvanique brossé soleil. L'allure monochrome est accentuée par le bracelet à trois maillons en titane brossé verticalement, témoignant d'une recherche esthétique poussée.

Puissance et Précision du Mouvement El Primero

Battement à haute fréquence de 5 Hz (36 000 alternances par heure)

Affichage précis au 1/10e de seconde

Réserve de marche étendue à 60 heures

Au cœur de cette prouesse technique réside le calibre El Primero 3600, dernier cri de la maison Zenith. Visible à travers le fond saphir transparent, la sophistication du mouvement s'expose : roue à colonnes bleue et rotor ouvert orné de l'étoile emblématique Zenith en sont les vedettes.

En termes de tarification, cette excellence horlogère est proposée au prix public conseillé de 9 900 euros pour la version avec bracelet en titane et 9 500 euros pour celle dotée d'un bracelet en cuir.