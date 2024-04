Découverte en direct : le Santos de Cartier Dual Time, une montre idéale pour les voyageurs

Le nouveau modèle Santos de Cartier Dual Time rejoint la famille des montres conçues pour les globe-trotteurs, dévoilé à Watches & Wonders.

Présentation du Santos de Cartier Dual Time

À l'occasion du salon Watches & Wonders, Cartier enrichit sa collection avec le Santos de Cartier Dual Time. Proposé dans une unique configuration, ce nouveau modèle se distingue par son cadran gris et est disponible avec un bracelet en acier ainsi qu'une sangle en alligator gris. Doté d'un affichage dual-time pratique situé dans un sous-cadran à six heures, ce lancement apporte une touche de complexité et un attrait international au Santos que nous connaissons et apprécions tous.

Boîtier en acier de 40,2 mm de largeur, 10,1 mm d'épaisseur, et 47,5 mm d'entre-cornes.

Résistant à l'eau jusqu'à 100 mètres, équipé des systèmes QuickSwitch de Cartier pour un changement de bracelet rapide et sans outils.

Le bracelet en acier est également pourvu du système SmartLink de Cartier, permettant un ajustement microscopique facile du bracelet.

Un mouvement adapté aux besoins des voyageurs

Le cœur de la Santos de Cartier Dual Time est animé par un mouvement personnalisé basé sur le Sellita SW330. Bien que les détails précis du mouvement restent peu divulgués, nous savons que le SW330 est un mouvement automatique performant, battant à une fréquence de 4 Hz avec une réserve de marche de 48 heures. Entièrement contrôlé par la couronne, ce mouvement offre l'heure, la date, ainsi qu'un sous-cadran affichant l'heure dans un second fuseau horaire avec une indication AM/PM.

Mouvement automatique avec affichage de l'heure locale et second fuseau horaire clairement indiqué.

Indication jour/nuit pour le second fuseau horaire, ajoutant une fonctionnalité précieuse pour les voyageurs.

Cette montre est désormais un élément central de la collection Santos de Cartier et est vendue au prix de 9 150 USD (environ 8 365 €).

Impressions et perspectives

Le Santos avec cadran gris et complication dual-time pourrait bien être un cadeau de Cartier pour mon anniversaire, coïncidant avec Watches & Wonders ! Sur le poignet, ce modèle se porte presque comme les grands Santos standards, avec une présence notable accentuée par la lunette en acier poli qui encadre les tons argentés du cadran.

Bracelet en acier complet, ajoutant une touche sportive à la montre de grande taille.

L'heure locale est mise en avant, avec le second fuseau horaire relégué au sous-cadran et un très petit indicateur jour/nuit à la position 12 heures de ce sous-cadran.

Cette première version du Santos Dual Time me plaît pour son format et l'ajout d'un fuseau horaire supplémentaire à un design aussi polyvalent. Il serait intéressant de voir Cartier intégrer ce mouvement et cette configuration dans des boîtiers plus petits et avec d'autres variantes de cadrans.

Avec ses fonctionnalités pensées pour le voyageur moderne et son style impeccable, le Santos de Cartier Dual Time est une montre qui promet non seulement performance et élégance, mais aussi une expérience horlogère enrichie pour ceux qui traversent les fuseaux horaires.