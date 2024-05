Découverte en avant-première : les montres de plongée Sinn U50 Hydro, le luxe de l’autonomie sous-marine

En 2024, la célèbre maison allemande Sinn révolutionne encore une fois le monde de l'horlogerie avec sa nouvelle collection Sinn U50 Hydro. Cette série propose des montres de plongée de 41 mm de largeur, équipées d'un système de remplissage à l'huile, une spécificité qui place Sinn parmi les rares fabricants à adopter cette technologie avancée.

Un design raffiné et des options variées

La collection Sinn U50 Hydro se distingue par une variété de finitions de boîtiers et de nombreux choix de bracelets ou de fermoirs, avec des écarts de prix pouvant atteindre près de 1 000 euros entre les différents modèles. Sinn, reconnu pour ses montres de plongée remplies d'huile – une caractéristique phare de la populaire série Sinn UX Hydro – élargit son offre avec cette nouvelle gamme.

Comparaison entre les modèles U50 et UX Hydro

Bien que les modèles U50 et UX Hydro partagent plusieurs similitudes esthétiques, ils diffèrent par leur taille et leur mécanisme interne. Le modèle U50 Hydro a un boîtier de 41 mm de large, contre 44 mm pour le UX Hydro, et ils embarquent des mouvements distincts. Alors que les montres UX Hydro deviennent de plus en plus rares sur le marché, les nouveaux modèles U50 Hydro sont plus accessibles, bien que leur prix reste proche de celui des UX Hydro, légèrement plus chers.

Technologie de remplissage à l'huile et résistance à la pression

Les boîtiers des montres Sinn U50 Hydro sont remplis d'une huile spéciale, développée exclusivement par Sinn. Cette huile a pour but d'éliminer tout espace vide qui pourrait être comprimé sous l'effet de la pression atmosphérique, permettant ainsi une résistance à des profondeurs impressionnantes sans nécessiter un boîtier excessivement volumineux. En effet, les montres de cette collection sont résistantes à l'eau jusqu'à 5 000 mètres, malgré un boîtier de seulement 41 mm de large et 11,8 mm d'épaisseur, et un poids de 72 grammes sans bracelet.

Performance et profondeur comparées à la Sinn UX

Les deux modèles, U50 et UX, sont certifiés pour une résistance à la profondeur de 5 000 mètres. Cependant, le boîtier du modèle UX est conçu pour résister jusqu'à 12 000 mètres. Cette différence s'explique par le fait que le logement qui contient le cristal de quartz dans le mouvement s'effondre sur lui-même à cette pression. Les montres remplies d'huile utilisent des mouvements à quartz car l'exposition à l'huile rendrait impossible le fonctionnement d'un mouvement mécanique.

Avantages en termes de lisibilité et de design

Un autre avantage notable de l'utilisation d'un boîtier rempli d'huile est l'amélioration de la lisibilité. L'huile supprime une grande partie de la perception de la profondeur sur le cadran, rapprochant optiquement l'image du cadran de la surface du cristal de saphir, ce qui rend l'affichage extrêmement clair et facile à lire sous des angles extrêmes.

Innovations techniques et mouvements internes

Les montres Sinn U50 Hydro sont équipées du mouvement quartz suisse Ronda calibre 715 Li, offrant une date en plus de l'heure, avec une autonomie de batterie d'environ 10 ans. En comparaison, le Sinn UX utilise le calibre ETA Thermoline/Flatline 955.652, également suisse, qui est thermo-compensé pour une précision accrue. Cependant, Sinn a opté pour le mouvement Ronda dans ses modèles U50, probablement en réponse à la diminution de la production des mouvements thermo-compensés par ETA.

Variétés et options de personnalisation

La collection U50 Hydro propose jusqu'à 15 versions différentes disponibles sur WatchBuys.com aux États-Unis. Cela illustre la variété et l'accessibilité de ces montres haut de gamme. Les versions de base sont équipées de boîtiers en acier sous-marin allemand avec des bracelets en textile robuste, tandis que d'autres options incluent des boîtiers et bracelets en acier Tegimenté, extrêmement résistants aux rayures.

Ces montres, dotées de caractéristiques telles que l'excellente luminosité, la lisibilité optimale, et un confort exceptionnel, sont plus que de simples outils ; elles incarnent un véritable luxe portable. Adaptées à une nouvelle génération d'enthousiastes, les montres Sinn U50 Hydro sont des joyaux de la technologie, conçus pour ceux qui recherchent non seulement la performance mais aussi un style distinctif et durable.